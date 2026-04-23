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Futbol

Chicote Calderón enciende a la afición de Chivas con polémica burla en el Estadio Victoria

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 14:13 - 23 abril 2026
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La acción no pasó desapercibida y rápidamente encendió aún más los ánimos, alimentando una rivalidad que parece lejos de apagarse entre el futbolista y la afición del Guadalajara.

Cristian “Chicote” Calderón volvió a colocarse en el centro de la polémica tras protagonizar un nuevo episodio de tensión con aficionados de Chivas durante el empate sin goles entre Necaxa y Guadalajara en el Estadio Victoria.

El encuentro, que terminó 0-0 y dejó a los Rayos sin posibilidades de acceder a la Liguilla, tuvo un ingrediente extra fuera de lo futbolístico: la constante hostilidad de la afición rojiblanca hacia el exjugador del Rebaño.

Desde el arranque del partido, Calderón fue abucheado cada vez que tocó el balón. La presencia mayoritaria de seguidores de Chivas en el estadio hizo aún más evidente el rechazo hacia el lateral, quien arrastra una relación complicada con la afición tras su paso por el club, marcado por presuntas indisciplinas.

Chicote Calderón en el Necaxa vs Chivas del Clausura 2026 I MEXSPORT

A esta situación se suma su controversial fichaje con el América, equipo con el que incluso ha declarado públicamente su “amor eterno”, lo que ha intensificado la animadversión de los seguidores rojiblancos.

Chicote Calderón con el Necaxa I MEXSPORT

El momento más tenso se vivió cuando Calderón salió de cambio. Mientras se dirigía al banquillo, el defensor fue blanco de insultos desde la tribuna. Sin embargo, lejos de ignorarlos, el jugador respondió con una seña provocadora: levantó dos dedos en alusión a los títulos obtenidos con América y posteriormente hizo un gesto de “cero”, en referencia a los campeonatos de Chivas en ese mismo periodo.

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