¿En crisis? Armando “Hormiga” González con tres partidos sin anotar

El delantero de Chivas, Armando González, atraviesa un momento complicado en la recta final del torneo, al sumar ya tres partidos consecutivos sin encontrar el gol. Su más reciente oportunidad fue ante Necaxa, en un duelo que terminó 0-0, donde el atacante rojiblanco no logró hacerse presente en el marcador.

El último registro goleador de González se dio frente a Pumas, partido en el que firmó un doblete. Sin embargo, desde entonces se ha ido en blanco ante Tigres, en la goleada de Chivas 5-0 sobre Puebla y ahora contra Necaxa, lo que ha encendido las alarmas en la lucha por el título de goleo.

Armando González llegando al partido de Chivas contra Pumas l IMAGO7

Pese a la sequía, la “Hormiga” se mantiene con 12 anotaciones, colocándose en el segundo lugar de la tabla de goleo. Por delante aparece João Pedro, atacante del Atlético de San Luis, quien lidera con 13 tantos, dejando todo por definirse en la última jornada del campeonato.

En esa fecha decisiva, Chivas recibirá a Tijuana en busca de que González recupere el olfato goleador y pueda aspirar al bicampeonato individual. Por su parte, Atlético de San Luis visitará a Juárez, en un duelo donde João Pedro buscará asegurar el liderato de goleo.

Armando González durante un partido l MEXSPORT

De momento, el bicampeonato parece escaparse de las manos del atacante rojiblanco, quien necesita una actuación destacada y depender de que el delantero potosino no logre anotar.

Además, el bajón goleador también le ha impedido acercarse al histórico registro de Jaime Pajarito, quien mantiene el récord de 27 goles en un año futbolístico con Chivas. González suma actualmente 24 anotaciones, por lo que necesitaría una jornada perfecta para igualar o romper esa marca.

Joao Pedro tiene 12 goles en el torneo | MexSport

Así, la última fecha no solo definirá al campeón de goleo, sino también marcará si la “Hormiga” puede cerrar la temporada con un logro más o si su racha sin gol termina por costarle caro en el momento más importante del torneo.