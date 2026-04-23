Chivas empata ante Necaxa y no logra amarrar el liderato del Clausura 2026

Nada para nadie. En duelo correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2026, Necaxa y Chivas empataron sin goles en el Estadio Victoria. A pesar de que Guadalajara tuvo las oportunidades más claras del juego, no tuvieron la contundencia necesaria para sacar los tres puntos de Aguascalientes. Por lo tanto, el Rebaño aún no asegura el liderato en la Tabla General, mientras que los Rayos ya quedaron sin aspiraciones de jugar la Liguilla.

Muy temprano en el partido, el Rebaño dio el primer aviso al arco rival. Apenas al minuto 2, Efraín Álvarez remató desde fuera del área, pero Ezequiel Unsain atajó sin complicaciones. Al 10’, Guadalajara nuevamente se acercó a la portería contraria, pero Armando González no aprovechó un remate de cabeza casi en el área chica y mandó el balón afuera, por lo que el juego se mantenía sin goles.

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

Del lado de los Rayos, la mayor jugada de peligro que tuvieron fue hasta el minuto 19. Desde la banda derecha, Necaxa tuvo un tiro libre el cual centró Lorenzo Faravelli y luego de algunos rebotes dentro del área, el balón estuvo cerca de meterse al arco contrario y de ser autogol, pero Oscar Whalley se recostó de manera correcta, para así no dar rebote y quedarse con la esférica en las manos.

Tras esto, el primer tiempo no tuvo tantas aproximaciones de gol, aunque Chivas sí mantenía el dominio en el terreno de juego con la posesión de balón y con cierta insistencia en ir al ataque. Aún así, el partido se fue sin goles al descanso. Ya en el medio tiempo, ningún estratega hizo cambios para la segunda mitad, por lo que los mismos 22 que iniciaron el juego arrancaron la parte complementaria.

Ya en la segunda parte, Chivas nuevamente tomó el control de la esférica y por ende del juego. Y al 56’, los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron una de las más claras del juego. A campo abierto, Brian Gutiérrez condujo la esférica, ya dentro del área recortó a un rival y remató de manera potente, pero su intento se fue muy por encima del arco de Unsain y nuevamente no aprovechaban una chance.

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Posteriormente, Guadalajara tuvo otros intentos tanto dentro como fuera del área, pero no lograban ser contundentes. Incluso, en el minuto 76 Bryan González tuvo un remate más desde el área chica luego de una jugada derivada de un saque de banda, pero Unsaín con su mejor atajada del partido mandó el balón a tiro de esquina y mantenía su portería imbatida.

Todavía al minuto 86 Chivas tuvo una jugada más de peligro, pues Santiago Sandoval mostró un ‘destello’ y tras una jugada individual remató desde fuera del área, pero el balón pegó en el poste. Así, a pesar de haber insistido en los minutos finales, el Rebaño no pudo romper el cero y tuvo que conformarse con un empate en el Estadio Victoria.