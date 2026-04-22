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Futbol

¡Chivas vuelve a Televisa! Liga MX confirma derechos de transmisión de manera sorpresiva

Jugadores de Chivas celebrando el gol| MEXSPORT
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:35 - 22 abril 2026
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El duelo entre Necaxa y Guadalajara será transmitido a través de Canal 5

En un movimiento que tomó por sorpresa a la afición rojiblanca, el Club Deportivo Guadalajara volverá a las pantallas de Televisa para su compromiso de media semana. Tras su mediática salida de la televisora de San Ángel para unirse a las filas de Amazon Prime Video, las apariciones del equipo tapatío en señal abierta han sido escasas, dificultando el acceso de gran parte de la afición a los partidos en vivo.

NECAXA VS CHIVAS POR CANAL 5

Sin un anuncio oficial previo que explicara el acuerdo, se confirmó que el encuentro entre Necaxa y Chivas, correspondiente a la Jornada 16, será emitido a través del Canal 5. Así lo confirmó la Liga MX a través de su plataforma oficial.

Este hecho resulta inusual debido a que los Rayos del Necaxa mantienen contratos vigentes con TV Azteca y Claro Sports. No obstante, la cesión de derechos permitirá que el "Rebaño Sagrado" vuelva a uno de los canales con mayor alcance nacional en un momento crítico del torneo.

Chivas en el previo del partido ante Pumas| IMAGO7

LA EXCLUSIVIDAD DE CHIVAS Y AMAZON

Es fundamental recordar que este regreso a la televisión tradicional es circunstancial. Los aficionados deben tener en cuenta los siguientes puntos sobre las transmisiones actuales del equipo:

Condición de visitante: Chivas solo puede aparecer en televisión abierta cuando juega fuera de casa, siempre y cuando el equipo local tenga acuerdos con dichas cadenas (como ocurre en esta jornada doble con Necaxa).

Banderín de Chivas en el Estadio Akron | Imago7

Exclusividad de local: En México, los partidos de Chivas como local permanecen bajo la exclusividad de Amazon Prime Video. A diferencia de otros clubes que comparten o ceden sus derechos, la directiva rojiblanca mantiene su postura de no liberar la señal de sus juegos en casa para la televisión abierta.

Esta apertura temporal representa un alivio para los "chivahermanos" que no cuentan con servicios de streaming, permitiéndoles seguir de cerca el desempeño deL Rebaño Sagrado, uno de los dos equipos con más arrastre en nuestro país.

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