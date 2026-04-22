¡Chivas vuelve a Televisa! Liga MX confirma derechos de transmisión de manera sorpresiva

En un movimiento que tomó por sorpresa a la afición rojiblanca, el Club Deportivo Guadalajara volverá a las pantallas de Televisa para su compromiso de media semana. Tras su mediática salida de la televisora de San Ángel para unirse a las filas de Amazon Prime Video, las apariciones del equipo tapatío en señal abierta han sido escasas, dificultando el acceso de gran parte de la afición a los partidos en vivo.

NECAXA VS CHIVAS POR CANAL 5

Sin un anuncio oficial previo que explicara el acuerdo, se confirmó que el encuentro entre Necaxa y Chivas, correspondiente a la Jornada 16, será emitido a través del Canal 5. Así lo confirmó la Liga MX a través de su plataforma oficial.

Este hecho resulta inusual debido a que los Rayos del Necaxa mantienen contratos vigentes con TV Azteca y Claro Sports. No obstante, la cesión de derechos permitirá que el "Rebaño Sagrado" vuelva a uno de los canales con mayor alcance nacional en un momento crítico del torneo.

Chivas en el previo del partido ante Pumas| IMAGO7

LA EXCLUSIVIDAD DE CHIVAS Y AMAZON

Es fundamental recordar que este regreso a la televisión tradicional es circunstancial. Los aficionados deben tener en cuenta los siguientes puntos sobre las transmisiones actuales del equipo:

Condición de visitante: Chivas solo puede aparecer en televisión abierta cuando juega fuera de casa, siempre y cuando el equipo local tenga acuerdos con dichas cadenas (como ocurre en esta jornada doble con Necaxa).

Banderín de Chivas en el Estadio Akron | Imago7

Exclusividad de local: En México, los partidos de Chivas como local permanecen bajo la exclusividad de Amazon Prime Video. A diferencia de otros clubes que comparten o ceden sus derechos, la directiva rojiblanca mantiene su postura de no liberar la señal de sus juegos en casa para la televisión abierta.