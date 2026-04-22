Gabriel Milito vs Matías Almeyda ¿Cuáles son los números de ambos en sus primeros dos torneos con Chivas?

El arranque de Gabriel Milito al frente de Chivas, acompañado de los números que ha conseguido en sus primeros encuentros, no solo genera expectativa en el presente, sino que inevitablemente invita a mirar hacia atrás. En ese ejercicio de memoria, su inicio se pone frente a frente con el de Matías Almeyda, un técnico que también comenzó con bases sólidas y que, con el paso del tiempo, terminó por construir una de las etapas más exitosas y recordadas en la historia reciente del club.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en el duelo ante Santos Laguna | IMAGO7

La comparación no es casual. Ambos procesos parten de contextos similares, con la presión de devolver protagonismo a un equipo que vive bajo exigencia constante. Almeyda supo transformar ese buen arranque en un proyecto ganador que conectó con la afición y dejó títulos como legado, estableciendo un parámetro alto para quienes vinieran después.

Hoy, Milito transita sus primeros pasos con cifras que invitan al optimismo y abren la puerta a esa inevitable comparación. Más allá de los números iniciales, la gran interrogante es si este comienzo podrá evolucionar hacia algo más grande, tal como ocurrió en su momento con Almeyda. Porque en Chivas, un buen inicio ilusiona, pero es la capacidad de sostenerlo y convertirlo en una historia de éxito lo que realmente marca la diferencia.

Matías Almeyda en su etapa con Chivas | MEXSPORT

Gabriel Milito

Bajo la dirección de Gabriel Milito, Chivas disputó 34 partidos, en los que logró un balance de 20 victorias, 4 empates y 10 derrotas, sumando un total de 64 puntos. De un máximo posible de 102 unidades, el equipo alcanzó una efectividad del 62.7 por ciento, reflejando un inicio sólido y competitivo en su gestión.

Sin embargo, su primer reto en fase final dejó un sabor amargo. El Guadalajara quedó eliminado en los Cuartos de Final ante Cruz Azul con un marcador global de 3-2, en una serie que se definió por detalles y que quedó marcada por el penal fallado de Javier Hernández, convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos recientes para el conjunto rojiblanco.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

Matías Almeyda

Por su parte, en sus primeros 34 partidos de Liga MX con Chivas, Matías Almeyda registró 19 victorias, 5 empates y 10 derrotas. Estos resultados se tradujeron en 62 puntos de 102 posibles, alcanzando una efectividad del 60.8 por ciento, números que también evidenciaban un arranque competitivo en su proceso.

En su primera experiencia en liguilla, el equipo dirigido por Almeyda sufrió un duro revés al ser eliminado por el América, su acérrimo rival. El conjunto rojiblanco cayó con un marcador global de 2-1, en una derrota que, por el contexto y la rivalidad, resultó especialmente dolorosa y marcó uno de los primeros momentos clave en la era del técnico argentino.