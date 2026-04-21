Chivas contará con 'refuerzos' para enfrentar a Necaxa

Con miras a mantener el liderato de la Liga MX Chivas buscará vencer a Necaxa en esta Jornada Doble del Clausura 2026. Afortunadamente para el Rebaño Sagrado, contará con un refuerzo estrella en Richard Ledezma.

El defensor de Chivas se había perdido los últimos dos partidos del equipo debido a una lesión muscular. Ante esto, el entrenador Gabriel Milito, decidió utilizar a jugadores como Miguel Gómez o Ricardo Marín para suplir su ausencia.

Richard Ledezma | IMAGO7

Ledezma estará de regreso

Ledezma no juega con Chivas desde el 5 de abril cuando el conjunto rojiblanco empató ante Pumas. Ese mismo partido salió de cambio y desde entonces ha estado en rehabilitación por una lesión muscular. Hoy, Gabriel Milito adelantó su regreso.

“Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido", reveló el DT

Richard Ledezma contra Pumas l MEXSPORT

Con el regreso del mexico americano, Chivas recuperará una pieza clave de su funcionar. El ex del PSV Eindhoven, ha disputado 12 partidos con el equipo siendo titular en todos ellos. Además acumula tres asistencias y un gol.

Otros movimientos en la plantilla

Ledezma no es el único jugador que podría regresar para el partido ante los Rayos de este miércoles. De acuerdo con Milito, Omar Govea también podría volver al terreno de juego tras perderse los últimos tres partidos, pero aún no es seguro. "Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco”, afirmó el estratega.

En contra parte, también se reveló la baja de Ángel Sepúlveda para este partido. El delantero sufrió una sobrecarga muscular y no formará parte de la convocatoria para la penúltima fecha del torneo. Sin embargo, se espera que no sea algo grave y pueda estar de vuelta a finales de esta semana.

“Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor... puede estar en el último partido del campeonato”, finalizó milito.