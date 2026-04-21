¿Hormiga europea? Armando González aclara los rumores que han surgido acerca de su salida de Chivas

Uno de los delanteros sensación en la Liga MX es Armando González, quien fue uno de los campeones de goleo del torneo de Apertura 2025 junto a Joao Pedro y a Paulinho, pero eso no es todo, ya que también en el presente torneo ha marcado 12 goles, mismos con los que se convirtió en el máximo artillero tan solo unos meses atrás.

Pero si ha habido un tema sobre el cual se ha platicado bastante, tiene que ver con una posible salida de la 'Hormiga' a un equipo de Europa, pues según algunos reportes, el mexicano ya ha sido sondeado por clubes importantes.

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¿Se va de Chivas?

En una entrevista mano a mano con Omar Villarreal de TV Azteca, Armando González dejó saber cuáles son sus pensamientos de cara a una posible salida al futbol de Europa, ya que han habido rumores en torno a equipos como CSKA de Moscú, Feyenoord o incluso algunos más grandes del 'Viejo Continente'.

Yo no sé nada la verdad, yo trato de enfocarme en mi día a día y en como haré las cosas. Se habla mucho, pero la realidad es que solo trato de enfocarme en lo mío, ya si se dan las cosas de ir a una gran liga que es uno de mis sueños y objetivos se dará, pero yo soy jugador de Chivas

¿'La Hormiga' a Europa? 🛫🌍



Armando González rompe el silencio sobre la posibilidad de jugar en el futbol europeo...



🗣️ "Yo soy jugador de Chivas..." pic.twitter.com/YEFkD7P62T — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 21, 2026

Además de todo, también dejó muy en claro que está completamente concentrado en el final del torneo con Guadalajara, en el cual podrían terminar como líderes de la competencia, a demás de ser él, el bicampeón de goleo, algo que no ha conseguido ningún otro delantero en Chivas, y sería el segundo mexicano en lograrlo desde Jared Borgetti en 2001.

Milito respalda a ‘Hormiga’ González y analiza rotaciones en Chivas

Gabriel Milito dejó claro que mantiene plena confianza en Armando ‘Hormiga’ González, pese a que el delantero suma dos partidos sin anotar. El técnico de Chivas destacó su aporte durante el torneo y aseguró que su capacidad goleadora no está en duda, resaltando que sigue generando oportunidades y siendo clave en el funcionamiento ofensivo del equipo.

El estratega rojiblanco minimizó la sequía reciente y pidió tranquilidad tanto para el jugador como para el entorno, subrayando que se trata de un atacante con instinto natural dentro del área. Incluso proyectó que pronto volverá al gol, ya sea con el club o en una eventual convocatoria, debido a su capacidad para aprovechar las oportunidades.

Gabriel Milito analizando un partido Chivas| MEXSPORT