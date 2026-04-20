¿Cuántas veces Chivas ha terminado un torneo regular como líder?

Las Chivas de Guadalajara han sido históricamente uno de los clubes más importantes del futbol mexicano, pero en la era de los torneos cortos de la Liga MX, instaurados en 1996, el liderato general ha sido una distinción poco frecuente para el Rebaño Sagrado. A lo largo de casi tres décadas, el equipo rojiblanco únicamente ha logrado finalizar en la cima de la tabla en dos ocasiones, un dato que contrasta con su peso histórico dentro del balompié nacional.

¿Cuál fue la primera vez?

La primera vez que Chivas terminó como líder general fue en el torneo Clausura 2008, bajo la dirección técnica de Efraín Flores. Aquel equipo destacó por su solidez y regularidad a lo largo de la fase regular, acumulando un total de 33 puntos que lo colocaron en la primera posición de la clasificación.

Efraín Flores|MEXSPORT

En esa campaña, el conjunto tapatío logró superar por dos unidades a Cruz Azul, su más cercano perseguidor. La diferencia, aunque no amplia, fue suficiente para que Chivas asegurara el liderato general, consolidando un torneo que ilusionó a su afición por el estilo de juego y la consistencia mostrada.

El plantel del Clausura 2008 combinó juventud y talento, entre Omar Bravo y Sergio Santana, manteniendo la tradición del club de alinear futbolistas mexicanos. Ese equilibrio permitió al equipo ser competitivo semana a semana, logrando resultados clave que lo catapultaron a la cima del campeonato.

Sergio Santana festeja uno de sus goles en el Chivas vs América | MEXSPORT

Así fue la segunda y más reciente

La segunda ocasión en que Chivas finalizó como líder general llegó en el Apertura 2011. En ese torneo, el equipo fue dirigido por José Luis Real, quien logró conformar un conjunto ordenado y efectivo que supo manejar la presión en la recta final del campeonato.

Cabe destacar que la participación de Fernando Quirarte fue fundamental en ese proceso, al tener un rol relevante en la conducción del equipo en un momento específico del torneo. Su aporte ayudó a encaminar a Chivas hacia un cierre sólido que resultó determinante para alcanzar el primer lugar.

José Luis Real, durante su primera etapa en Chivas | MEXSPORT

En el Apertura 2011, el Rebaño sumó 30 puntos, suficientes para terminar en la cima de la tabla, apenas un punto por encima de Cruz Azul. Nuevamente, el conjunto celeste quedó como escolta, repitiendo el papel que había tenido en el Clausura 2008.