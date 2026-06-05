Julio Ibáñez revela detalles de su detención en Sudáfrica: “Lo peor que nos ha pasado en la vida”

Los periodistas, Julio Ibáñez y Daniel García, compartieron por primera vez los detalles de la detención que vivieron en Sudáfrica, una experiencia que los llevó a permanecer varias semanas en un centro penitenciario del país africano y que, según relataron, marcó profundamente sus vidas.

Tras regresar a México, ambos comunicadores concedieron una entrevista a la periodista Danielle Dithurbide, en la que narraron las condiciones que enfrentaron durante su estancia en prisión y los momentos de incertidumbre que experimentaron mientras permanecían bajo custodia de las autoridades sudafricanas.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

Así describieron su llegada al penal en Sudáfrica

Una vez que llegaron al centro penitenciario, ambos periodistas enfrentaron los procedimientos de ingreso establecidos por las autoridades del lugar. Daniel García recordó que, al descender del transporte, fueron sometidos a revisiones de seguridad junto con el resto de las personas retenidas. “Nos bajan cuando llegamos, nos ponen en cuclillas a todos y nos forman para pasar el filtro de seguridad”, relató.

El camarógrafo también explicó que durante esos primeros momentos dentro de la prisión percibieron un ambiente de tensión debido a la interacción con otros internos. “Es ahí cuando los demás retenidos te empiezan a ver, notan que no eres de ahí y empiezan a ver qué te pueden quitar, a amenazar”, comentó.

Julio Ibáñez y Daniel García explicaron su tiempo en Sudáfrica | CAPTURA

El miedo a la violencia marcó los días de encierro

Por su parte, Julio Ibáñez relató que una de las principales preocupaciones durante su permanencia en prisión fue el ambiente de violencia que, según observó, existía dentro del penal. El reportero señaló que tanto él como Daniel García optaron por seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades penitenciarias para evitar cualquier situación de riesgo.

“Ver los golpes... porque si te paras un poquito, si no haces lo que te dicen en tiempo y forma, los golpes de los guardias están”, afirmó.

Durante la entrevista, Ibáñez fue cuestionado sobre si él o su compañero habían sufrido agresiones físicas mientras estuvieron detenidos. El periodista respondió que no fueron golpeados, situación que atribuyó a que procuraron obedecer todas las instrucciones que recibían. “No, porque nunca en nuestra vida habíamos hecho tanto caso”, expresó.

Además del temor a posibles actos de violencia, ambos enfrentaron dificultades para realizar actividades cotidianas. Según relató Ibáñez, el miedo que sentían dentro de la prisión los llevó incluso a limitar acciones básicas como comer, bañarse o acudir al baño.

“Obviamente no comimos, no nos bañamos, no queríamos ni ir al baño. Ha sido lo peor que nos ha pasado en la vida”, concluyó.