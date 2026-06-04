Julio Ibáñez regresa a México tras ser liberado en Sudáfrica

Los periodistas mexicanos Julio Ibáñez y Daniel García, regresaron a México este miércoles luego de permanecer retenidos en Sudáfrica durante varias semanas a raíz de un proceso judicial relacionado con el uso de un dron en una zona restringida.

Ambos comunicadores arribaron por la tarde al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fueron recibidos por familiares y personas cercanas tras obtener su liberación definitiva por parte de las autoridades sudafricanas.

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7

El retorno de Ibáñez y García se produjo después de que el martes les fueran devueltos sus pasaportes, acción que puso fin al procedimiento legal que enfrentaban desde su detención en territorio sudafricano.

De acuerdo con la información difundida por TUDN, un video compartido en redes sociales mostró el momento en que los dos integrantes del equipo de cobertura fueron recibidos con abrazos y muestras de afecto por parte de sus seres queridos tras su llegada a México.

La detención ocurrió durante una cobertura relacionada con el Mundial de 2026

El caso comenzó cuando Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García viajaron a Sudáfrica para realizar la cobertura informativa relacionada con la selección nacional de ese país, que está programada para enfrentar a la Selección Mexicana en la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

Durante su estancia, ambos fueron detenidos por las autoridades locales tras realizar un vuelo de dron en una zona considerada restringida. El incidente llamó la atención en redes sociales debido a que la detención ocurrió mientras se desarrollaba una transmisión en vivo, situación que rápidamente generó repercusión entre aficionados y medios de comunicación.