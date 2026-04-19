¿Quién es Óscar Whalley, el portero que sustituirá al Tala Rangel en Chivas?

Las Chivas tendrán que echar mano de su portero suplente, Óscar Whalley, debido a la inminente presencia de Raúl “Tala” Rangel en la Copa del Mundo 2026; por lo que el nacido en España tendrá que hacer su debut en Liga MX en los días siguientes.

¿Quién es Óscar Whalley?

Óscar Whalley es un portero de 32 años que nació un 29 de marzo de 1994 en Zaragoza, España, pero posee triple nacionalidad (Española, mexicana e inglesa), por algún momento formó parte de la Selección Española Sub 21 y ha jugado en equipos como Lugo, Castellón, Huesca, Zaragoza, etc.

Óscar Whalley lleva tres años como jugador de Chivas | IMAGO7

Whalley arribó al Guadalajara bajo la gestión del entonces director deportivo Fernando Hierro. Su primera aparición con el club se dio en julio de 2023, durante el Trofeo Árbol de Gernika, cuando Chivas enfrentó al Athletic Club. Aquella tarde en el Estadio Akron, ingresó de cambio al minuto 66 en un partido que terminó con victoria rojiblanca.

¿Cuál ha sido la participación de Whalley con Chivas?

En el plano oficial, su actividad se limita a cuatro encuentros, todos dentro de la Copa de Campeones de Concacaf. Primero, en la serie de ida y vuelta ante el Forge FC de Canadá, donde disputó los 180 minutos y fue parte de la clasificación de Chivas con un marcador global de 5-2.

Posteriormente, tuvo participación completa en los dos partidos frente al Club América: una derrota 3-0 en la ida en el Akron y una victoria 3-2 en la vuelta. Sin embargo, el equipo quedó eliminado con global de 5-3.

Óscar Whalley renueva con Chivas | @Chivas

Donde sí ha tenido mayor continuidad es en los partidos amistosos. En ese rubro, Whalley acumula 9 encuentros disputados, con un balance de 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate. En total, suma 701 minutos, siendo titular en 7 partidos completos y con participaciones de 66 y 5 minutos en los otros dos.

En cuanto a rendimiento defensivo, ha recibido 16 goles, lo que arroja un promedio de 1.77 por partido. Sus actuaciones han llegado ante rivales de exigencia como Club América, Cruz Azul, Santos Laguna, Atlas FC y el propio Athletic Club.

Óscar Whalley sobre su llegada a Chivas: 'Con muchísimas ganas de venir a un club tan grande' | CHIVAS