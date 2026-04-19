Chivas aplasta a Puebla y firma una noche histórica en el Clausura 2026

Chivas vivió una noche inolvidable en el Estadio Akron. Chivas no solo gana. Chivas ilusiona, golea, emociona y sueña en grande. Con una contundente goleada de 5-0 sobre Puebla, el equipo de Gabriel Milito no solo confirmó su gran momento, sino que escribió una nueva página en su historia al alcanzar los 34 puntos, una cifra que en tres décadas solo unos cuantos habían logrado. Hoy, este grupo se instala entre los grandes… y aún tiene margen para ir por más.

Puebla avisó primero, pero Chivas pegó primero

La primera llegada clara del juego la tuvo Puebla, después de que Alejandro Organista ingresó al área y se quitó la marca de Luis Romo para sacar un disparo cruzado que se fue por un costado. Posteriormente, apareció Emiliano Gómez, quien intentó convertir, pero el esférico pasó lejos del marco rojiblanco.

Pese a que en un inicio Puebla lanzó sus primeras advertencias, Guadalajara pronto encontró el rumbo en el juego y con pocos minutos se colocó al frente en el partido. Bryan González tocó para Efraín Álvarez, quien le regresó la pared al ‘Cotorro’ y este intentó centrar el balón, pero lo incrustó en el marco rival para el 1-0.

Bryan González celebrando su gol ante Puebla | MEXSPORT

Chivas impone condiciones y amplía la ventaja

Puebla buscó el tanto del empate tras irse abajo en el marcador; en una aproximación por el costado derecho, ‘Tala’ Rangel tuvo que intervenir para evitar la igualada, siendo reconocido por la afición.

Chivas no dejaba de tener el esférico y de mostrar superioridad; toques simples y efectivos llevaron a los dirigidos de Milito a convertir el segundo gol de la tarde. Brian Gutiérrez tomó el balón por el sector izquierdo y envió un centro a segundo poste para que apareciera Ricardo Marín sin marca para ampliar la ventaja con el 2-0.

Ricardo Marín aplicando la ley del ex en el Akron | MEXSPORT

Goleada sin freno en el Akron

Ante el continuo dominio de Chivas, se continuaron presentando oportunidades, mismas en las que apareció Armando González y no logró concretar, por lo que la desesperación comenzó a llegar para el goleador Rojiblanco.

Pese a no tener en su mejor noche a la ‘Hormiga’, el dominio de Chivas empujó para que aparecieran otros futbolistas y convirtieran esta noche. Brian Gutiérrez aprovechó un balón que no pudo conectar ‘Hormigol’ para colocar el 3-0.

Brian Gutiérrez anotándole al Puebla | MEXSPORT

El encuentro parecía terminar con un marcador no tan abultado; sin embargo, Milito envió a Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes revolucionaron al equipo, para que Bryan González apareciera con un disparo potente para el 4-0 y Camberos hizo lo propio con un disparo potente para cerrar con goleada la noche.

Fortaleza rojiblanca y noche histórica

Chivas repasó a Puebla y, pese a que en la tribuna se vivía una fiesta por la goleada del equipo rojiblanco, la afición comenzó a corear el nombre de ‘Hormiga, Hormiga’, esto después de que el hombre gol del Guadalajara no pudo aparecer para cerrar la noche con bronce de oro.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

Además de ganar, gustar y golear, el Guadalajara convirtió en una fortaleza su casa, tras sumar más de 200 días sin perder ante su gente y llegar a la cifra de 12 partidos sin perder en la fortaleza Rojiblanca, haciendo nuevamente historia al conseguir la mayor racha de juegos sin derrota en la historia del Estadio AKRON.