Chivas activa a Óscar Whalley en el juego de la Sub-21 ante Puebla

Con la mira puesta de cara a la fase final del campeonato, Chivas continúa afinando detalles en su plantel. En ese contexto, el guardameta Óscar Whalley tuvo participación con la categoría Sub-21 en el duelo ante Puebla, sumando minutos importantes dentro de su proceso de reactivación futbolística.

El arquero rojiblanco formó parte de este compromiso como una medida estratégica del cuerpo técnico, que busca que recupere ritmo de juego tras un periodo con poca actividad. Más allá del resultado, la prioridad estuvo en observar su desempeño, sensaciones dentro del campo y capacidad de responder en situaciones reales de partido.

Whalley parando un balón l IMAGO7

¿Cómo le fue en el partido?

Durante el encuentro, Whalley mostró seguridad en el manejo del área, buena comunicación con la línea defensiva y solvencia en acciones puntuales, pese a tener un buen desarrollo, el arquero recibió dos anotaciones en el duelo ante el cuadro de la Franja en Verde Valle.

Este movimiento no es aislado, sino que forma parte de una planificación más amplia de cara a los próximos compromisos del Guadalajara. Uno de los factores que influyen directamente es la inminente convocatoria de Raúl “Tala” Rangel a la Copa del Mundo, situación que abriría un espacio en la portería del primer equipo.

Óscar Whalley en entrenamiento con las Chivas l RRSS

Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por el estratega rojiblanco ha comenzado a preparar alternativas confiables. En ese sentido, Whalley aparece como una de la principal opción para asumir el cargo de la portería de Chivas.

Raúl Rangel será una de las bajas de Chivas en la Liguilla del Clausura 2026 | Imago7

¿Cuál es la intención de club?

La intención del club es clara: mantener a todos sus jugadores en condiciones óptimas para responder cuando se les requiera. La portería, siendo una de las posiciones más sensibles, requiere no solo talento, sino también confianza y continuidad.