Entrenador de República Checa ve la altura como un ‘inconveniente’ en su camino al Mundial

A una semana de que la Copa del Mundo 2026 comience en territorio de México, Estados Unidos y Canadá, los equipos comienzan sus últimos preparativos para la fiesta del verano. Para el equipo mexicano, los ojos están en Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, este último con más inconvenientes que los demás.

República Checa en amistosos | AP

¿Problemas con la altura?

Previo al último duelo de preparación del combinado europeo, el entrenador de la Selección, Miroslav Koubek, habló sobre cómo ha vivido el entorno en los Estados Unidos, principalmente temas físicos que podrían condicionar el rendimiento del seleccionado.

Desde Nueva Jersey, Koubek habló a los medios sobre su próximo rival, Guatemala y su similitud con México, aunque dando su lugar al equipo anfitrión, si declaró que esta será un prueba importante para el duelo de Jornada 3 de la Fase de Grupos, pero principalmente una nueva oportunidad de ver al equipo adaptarse al clima y altitud del país.

República Checa en amistoso | AP

Estamos realizando bastante entrenamiento en condiciones de calor, lo cual, según los expertos, es beneficioso. El recuento sanguíneo de los jugadores es normal; nadie presenta deficiencias. Y si existe alguna, podemos solucionarla administrando suplementos de hierro”, confesó el estratega.

Miroslav Koubek también habló sobre los demás rivales del Grupo A, el técnico comentó que todo está ‘bajo control’, pero haber tenido la oportunidades de entrenar o tener tiempo en una ciudad con mayor altitud (tal y como lo hicieron Sudáfrica y Corea del Sur) hubiera sido lo más ideal.

“Todo está bajo control. Sin embargo, la mejor manera de aclimatarse sería pasar al menos 14 días en un entorno de gran altitud. Sudáfrica y Corea del Sur tienen esa oportunidad; nosotros no”, añadió.

República Checa vs kosovo | AP

Guatemala la última parada antes de llegar a Dallas

Los checos afrontan su duelo de preparación final antes de tomar un vuelo que los lleve a su campamento en la ciudad de Dallas. El equipo clasificó como repechaje de UEFA tendrá su debut ante Corea del Sur el 11 de junio en Guadalajara, solo unas horas después de la inauguración en el Estadio Ciudad de México.