Guatemala vs Chequia ¿Dónde ver el duelo de uno de los rivales de México?

Guatemala y Chequia se verán las caras en lo que será el penúltimo duelo previo a que los europeos arranquen su participación en la Copa del Mundo de este verano. El partido, programado para el próximo 5 de junio de 2026 será una prueba importante para el cuadro checo pues será el juego con el que se alisten para enfrentar a México en la Fase de Grupos.

Chequia alista su Copa del Mundo

República Checa se alista para su debut en la Copa del Mundo. El equipo europeo quedó sorteado en el Grupo A, mismo que compartirán con el Tri, con Sudáfrica y con Corea del Sur. Este último equipo será contra quien vean sus primeros minutos en la justa mundialista.

Pese a que su primer partido será ante los Tigres de Asia, el duelo amistoso de este jueves servirá como preparación para el partido ante México, mismo que será el último en la Fase de Grupos. Esto dado a que será con un equipo de al Concacaf y que tiene a un entrenador mexicano en Luis Fernando Tena.

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Así llegan al amistoso

Guatemala llega a este compromiso con un registro reciente de dos victorias y tres derrotas en sus últimas cinco presentaciones. El equipo guatemalteco logró imponerse a El Salvador y a Surinam en la Clasificación Mundial CONCACAF, pero sufrió una caída ante Panamá que terminó constándoles la clasificación a la Copa del Mundo. Además, cayó ante Canadá y ante Argelia en sus últimos partidos amistosos.

Por su parte, Chequia presenta un estado de forma más sólido, manteniéndose invicta en sus últimos cinco encuentros con tres triunfos y dos empates. Los checos vencieron a San Marino y golearon a Gibraltar, resultados que les valió su clasificación al Mundial. Además, más recientemente derrotaron a Tzv. Kosovo en lo que fue su antepenúltimo partido previo a debutar en el máximo torneo de Selecciones.

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Dónde y cuándo ver el partido

El partido ante Guatemala será el penúltimo para Chequia previo a disputar la Copa del Mundo. Tras el juego celebrado este jueves en punto de las 18:00 horas del centro de México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, los europeos se medirán a Ecuador para cerrar sus juegos amistosos previo al torneo internacional.

El partido amistoso se podrá seguir en transmisión por Claro Sports y su canal oficial de YouTube, así como por ViX Premium.

Fecha: jueves 4 junio 2026

Horario: 18:00 horas del centro de México

Estadio: Sports Illustrated Stadium (Red Bull Arena)

Transmisión: Claro Sports, YouTube, ViX Premium.