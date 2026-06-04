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Futbol

Liverpool llega a un acuerdo con Andoni Iraola para sustituir a Arne Slot

Arne Slot, frustrado por la derrota del Liverpool l AP
Arne Slot, exentrenador del Liverpool | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:50 - 04 junio 2026
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Tras su histórica campaña con el Bournemouth, el estratega vasco asumirá el banquillo de Anfield por dos temporadas

El Liverpool ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Andoni Iraola como su nuevo director técnico en sustitución de Arne Slot. El estratega vasco, quien se encuentra libre tras cerrar una etapa histórica con el Bournemouth, se vinculará al club de Anfield por los próximos dos años.

Se prevé que el anuncio oficial de los Reds se realice a finales de esta semana, luego de que las negociaciones avanzaran de forma óptima con el director deportivo Richard Hughes. Cabe destacar que Hughes fue el mismo directivo que impulsó la llegada de Iraola a los Cherries en 2023.

Iraola durante un partido l AP

Un giro hacia el futbol ofensivo

La directiva del Liverpool busca implementar una propuesta de futbol más agresiva y propositiva sobre el terreno de juego. Esta decisión llega tras la salida de Arne Slot, quien fue destituido el pasado sábado luego de una campaña complicada en la que el equipo sufrió 20 derrotas en todas las competencias y finalizó en el quinto puesto de la Premier League.

Iraola se consolidó rápidamente como el candidato idóneo gracias a su brillante gestión con el Bournemouth, escuadra a la que guio hasta la sexta posición de la liga inglesa, alcanzando así la primera clasificación a competiciones europeas en la historia del club.

Morgan Rogers celebrando su gol ante Liverpool l AP
Morgan Rogers celebrando su gol ante Liverpool l AP

Detalles del contrato y cuerpo técnico

Fiel a la filosofía que ha mantenido a lo largo de su carrera de firmar compromisos a corto plazo, el exentrenador del Mirandés y del Rayo Vallecano rubricará un contrato por dos temporadas.

Aunque diversos sectores de la prensa vincularon al exfutbolista español Thiago Alcántara, tras su salida del Barcelona, para integrarse al nuevo proyecto en Anfield, fuentes cercanas a la institución señalaron que hasta el momento no se ha realizado ningún acercamiento formal al respecto.

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