Ricardo Marín confía en que Chivas puede ser campeón sin sus seleccionados

El delantero de Chivas, Ricardo Marín, aseguró que el equipo tiene plena confianza en lograr el campeonato, a pesar de las posibles bajas por convocatorias a la Selección Mexicana.

¿Pesarán las bajas en Chivas?

Guadalajara podría enfrentar la liguilla sin hasta cinco jugadores: Richard Ledezma, Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.

“Dentro del grupo estamos 100 por ciento confiados en que en que así va a ser. (Ser campeón sin seleccionados) Ya lo sabíamos, que podíamos enfrentarnos a este escenario de que en la liguilla no íbamos a tener seleccionados, y no nos toma de sorpresa, porque sabemos de la calidad de jugadores que tenemos, de los que se van en selección a los que nos quedamos. Entonces, como te reitero, el sistema de juego lo tenemos tan tan interiorizado, sabemos lo que el profe nos pide con sus variantes, con lo que tiene, que sabemos que lo vamos a hacer muy bien”, señaló.

Gol de Ricardo Marín | MEXSPORT

La posible baja de la ‘Hormiga’ sería un golpe duro. El atacante también reconoció que la eventual ausencia de Armando González representaría una baja importante, sumada a la de los jugadores que sean convocados.

“Sabemos que aún no se es oficial, pero sabemos que que tiene altas probabilidades de que el ‘Hormi’ vaya a Selección y sabemos que que es un golpe duro para nosotros, tanto como se va él, como se van los los demás seleccionados", mencionó el apodado 4K.

Chivas vs Tigres | IMAGO7

Ricardo Marín también resaltó: "Son jugadores importantes para nosotros dentro del equipo, pero también confiamos en que tenemos gran calidad dentro del plantel y tenemos un plantel vasto para que el que no esté o el que esté jugando, ya lo vimos ahorita con lesiones que que han salido algunos compañeros y que que lo han hecho de buena manera los que están jugando. Sabemos que tenemos con qué pelear y con qué poder ser campeones”.

Armando 'Hormiga' González, jugador de Chivas | IMAGO7

No piensa en vacaciones

Finalmente, Marín destacó el nivel de confianza dentro del equipo, al grado de no hacer planes personales antes de la final.