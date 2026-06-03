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Futbol

Javier Tebas coloca a Hugo Sánchez entre los cinco más grandes en la historia de LaLiga

Javier Tebas y Hugo Sánchez en un evento | RÉCORD
Mario Ángel Guzmán Domínguez
Mario Ángel Guzmán Domínguez 19:36 - 02 junio 2026
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El presidente de LaLiga aseguró que el mexicano sigue siendo una leyenda en España más de tres décadas después de su retiro

En la actualidad, muchos no alcanzan a dimensionar la magnitud de lo que representó Hugo Sánchez como delantero a nivel mundial. Sin embargo, para Javier Tebas, presidente de LaLiga, el mexicano ocupa un lugar privilegiado en la historia del futbol español, solo por detrás de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane.

Tebas coloca a Hugo junto a Messi, Cristiano y Zidane

Yo viví la época de adolescente y universitario con Hugo marcando goles; no paraba de hacerlo

“Rápidamente te digo que entra entre los cinco jugadores icónicos de la Liga Española”, expresó el directivo ibérico en entrevista con RÉCORD.

Hugo Sánchez y Javier Tebas en un evento | RÉCORD

Tebas fue todavía más contundente al momento de ubicar al “Macho” en el firmamento de las leyendas del balompié español. Para él, Sánchez tiene un sitio asegurado dentro del Top 5 histórico y sigue siendo una figura ampliamente recordada décadas después de su retiro.

Te pongo a Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane y después a alguien que ganó cinco Pichichis. Jugó en tres clubes muy importantes en España y fue querido en todos ellos

Si de Hugo Sánchez se habla en España, se sigue hablando todavía
Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid | MEXSPORT

La cualidad que hizo único a Hugo Sánchez en LaLiga

Para el presidente de LaLiga, la grandeza de Hugo no radica únicamente en la cantidad de goles que anotó, sino en la forma en que los consiguió. Destacó especialmente una de sus temporadas más memorables, en la que conquistó el Trofeo Pichichi con goles de un solo toque.

Hugo Sánchez y el balón Azteca | MEXSPORT

En uno de los Pichichis anotó todos los goles al primer toque

Yo creo que no ha habido ningún delantero que haya hecho eso y que además terminara como máximo goleador de LaLiga. Marcar todo a un toque, eso es ser goleador

A más de tres décadas de sus mejores años en Europa, Hugo Sánchez continúa siendo el máximo referente del futbol mexicano a nivel internacional. Su legado permanece intacto en España y, particularmente, en Madrid, donde su nombre es una leyenda.

Hugo Sánchez salta a la cancha del Olímpico en la Final 80-81 contra Cruz Azul. l MEXSPORT
Hugo Sánchez salta a la cancha del Olímpico en la Final 80-81 contra Cruz Azul. l MEXSPORT
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