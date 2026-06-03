Chicharito y Hugo Sánchez reviven la polémica del draft: “Nos vendían como si fuéramos muebles”

Dos de los delanteros más importantes en la historia de la Selección Mexicana, Javier Hernández y Hugo Sánchez, protagonizaron una conversación en la que recordaron una de las prácticas más polémicas que existieron en el futbol mexicano: el draft de la Liga MX.

Chicharito y Hugo se lanzaron contra directivos

Durante la charla, realizada en el espacio digital de Hernández, ambos exseleccionados nacionales reflexionaron sobre la poca participación que tenían los futbolistas en las decisiones relacionadas con su futuro profesional cuando se realizaban las reuniones de transferencias entre clubes.

La conversación derivó en una crítica directa hacia la manera en que los jugadores eran negociados entre directivos.

Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO7

Ambos coincidieron en que durante muchos años el poder de decisión estuvo concentrado en los directivos, mientras que los jugadores tenían poca capacidad para elegir el rumbo de sus carreras. impulsar más oportunidades para que los futbolistas mexicanos puedan emigrar a Europa y desarrollarse en ligas de mayor exigencia. alguna vez formaron parte de él.

Mario Mendivil (der) en el draft de la Liga MX | IMAGO7

¿Qué fue lo que dijeron contra el Draft de la Liga MX?

Chicharito recordó cómo su padre le contaba anécdotas sobre lo crudo que era ver a los futbolistas fuera de los hoteles esperando una oportunidad para continuar con su carrera deportiva.

“Nos tocó ser personas, tal vez en otro momento nos toca ser una planta, un animal o un mueble. Los directivos nos querían utilizar como muebles. ¿Te acuerdas del draft? Nos vendían como si fuéramos unos muebles”, coincidieron.

Ninguno de ellos fue parte de esta práctica, ya que la mayor parte de su carrera la pasaron en Europa o fuera de México, pero alzaron la voz en contra de los directivos de aquel entonces.