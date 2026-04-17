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Futbol

Chicharito recuerda a Cristiano Ronaldo y responde sobre su posible regreso al futbol

Javier Hernández con el Real Madrid l AP CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:45 - 17 abril 2026
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Javier Hernández fue contundente sobre su retiro y reveló lo que más le aprendió a Cristiano Ronaldo durante su etapa en Europa

El exdelantero de Chivas y de la Selección Mexicana, Javier Hernández, tuvo un retiro silencioso como jugador profesional y lo confirmó en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en redes sociales, luego de su segunda etapa con el Rebaño, donde no cumplió con las expectativas.

Los usuarios le cuestionaron si extrañaba el futbol, si volvería a las canchas de manera profesional y si echaba de menos a sus compañeros. El ahora exfutbolista respondió de forma directa:

¿Por qué hacen tanto esta pregunta? ¿Me extrañan? ¿Quisieran que siguiera jugando? No (regresará al futbol profesional), solo en las cáscaras de los domingos y así, en el barrio, no’más

Además, reconoció el vínculo que aún mantiene con su exequipo: “Sí” extraña “mucho, muchísimo” a sus compañeros en Chivas.

Javier Hernández fue compañero de Armando González | IMAGO7

Chicharito recordó a Cristiano Ronaldo y lo puso como ejemplo

Chicharito recordó a Cristiano Ronaldo y lo puso como ejemplo. Javier Hernández también habló sobre su paso por Europa con el Manchester United, donde compartió vestidor con grandes figuras y aseguró que nunca jugó por reconocimiento.

Honestamente, no (le duele que no le reconozcan su trayectoria). Nunca jugué futbol por el reconocimiento de los demás, ni para que la gente hablara de mí

Siempre lo hice por amor al deporte y para que me sintiera orgulloso de mí mismo y hacer sentir orgullosos a mis padres y a toda mi familia
Javier Hernández rindió mejor que cierto delantero belga que ya no forma parte del Real Madrid | AP

Al ser cuestionado sobre el jugador del que más aprendió, el mexicano no dudó en mencionar a Cristiano Ronaldo.

¡Wow! A Cristiano Ronaldo. Le aprendí su perseverancia, su disciplina y su profesionalismo

De cara al Mundial de 2026, ambos coincidirán de distinta manera: el portugués como jugador con su selección, mientras que el mexicano lo hará como comentarista, marcando así una nueva etapa en su vida fuera de las canchas.

Javier Hernández durante partido del Real Madrid | MEXSPORT
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