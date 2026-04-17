Se revela lista de México para el Mundial; figuras quedan fuera

El reloj para la Copa del Mundo 2026 comienza a quedarse en cero, es por eso que las selecciones clasificadas empiezan a cerrar sus filas para el torneo más importante del futbol. Javier ‘Vasco’ Aguirre, sabe que el tiempo está corriendo, es por eso que sus favoritos parecen estar listos de cara a la convocatoria final de mayo.

Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7

¿Listos los 26 seleccionados para el Mundial?

Durante el programa de INFILTRADOS de RÉCORD+, se pudo saber que el Vasco ya cuenta con más que una lista base para la concentración de mayo, conformada en su mayoría por jugadores de Liga MX, siendo un alto porcentaje de los que están en el barco del equipo mexicano.

La lista es comandada por Guillermo Ochoa, quién estaría por jugar su sexto mundial con la playera tricolor, acompañado del portero titular del Vasco, Raúl Tala Rangel y el tercer portero, Carlos Acevedo.

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, en el Estadio Azteca | IMAGO7

Para la zaga defensiva, el lateral de Bicampeón de Toluca, Jesús Gallardo es el primer nombre, acompaño de Everardo López (también Escarlata), seguidos por Israel Reyes, quien sería el único jugador del América en llegar con México; posterior a Isra esta Ricard Ledezma y Brian Gutiérrez de Chivas.

En la zona del mediocampista se confirma la presencia de Gilberto Mora de Tijuana y los dos centrales de la Máquina de Cruz Azul, Eric Lira y Carlos Rodriguez, además de la sorpresa de Marcel Ruíz, quien pese a estar saliendo de una lesión es una de las consideraciones del Vasco.

Gilberto Mora en el partido amistoso de la Selección Mexicana contra Paraguay | IMAGO7

Finalmente la zona del ataque comienza con otro jugador del Rebaño, Roberto ‘Piojo’ Alvarado como extremo por derecha y Alexis Vega de Toluca complementa el ataque en las bandas, mientras que el ‘9’ será Armando ‘Hormiga’ González.

Los ausentes del Tricolor

La lista compartida por TUDN además de dar a los que están prácticamente amarrados al Mundial también muestra a los futbolistas que brillan por su ausencia y que fueron parte importante durante el proceso mundialista, teniendo a tres grandes figuras: Gerardo Artega, Erick ‘Chiquito’ Sánchez y Luis Romo.