¡México Vibra 2026 ya tiene fechas! Preventa, artistas y todo sobre los conciertos de la Copa del Mundo en el Auditorio Nacional

La Ciudad de México se prepara para uno de los eventos culturales más importantes rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. "México Vibra", un espectáculo musical sin precedentes, ya anunció sus fechas de preventa y venta general, así como los detalles de sus conciertos en el Auditorio Nacional.

El evento reunirá a grandes figuras de la música mexicana en dos noches únicas que celebrarán la diversidad sonora del país. Organizado por Host City Ciudad de México, este proyecto busca posicionar a la capital como un referente cultural global en el marco del Mundial 2026.

Todavía es un misterio quién o quiénes serán parte del show de inauguración del Mundial en México | Especial

Fechas de preventa y venta de boletos para México Vibra

La preventa de boletos para "México Vibra" estará disponible los días 16 y 17 de abril de 2026 exclusivamente para tarjetas VISA, mientras que la venta general comenzará a partir del 18 de abril. Los boletos podrán adquirirse a través de la plataforma Fanki, donde se espera una alta demanda debido al cartel artístico. Los precios de los boletos van desde los $1,361.36 hasta los $9,702.

Cada usuario podrá comprar hasta seis entradas, lo que permitirá a grupos y familias disfrutar del evento. Además, el espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y estará dirigido a público a partir de los tres años, consolidándose como una opción accesible para distintas generaciones.

“México Vibra” ya tiene fechas de preventa y venta general para sus conciertos en el Auditorio Nacional. 🎶✨



¿Están listos? 🔥#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/UKZO3W9wRR — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) April 16, 2026

Artistas, fechas y detalles de los conciertos en el Auditorio Nacional

"México Vibra" se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio, es decir, un par de días antes de la inauguración en el Estadio Ciudad de México a las 8:30 en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de América Latina. El concepto del show ofrecerá un recorrido musical que abarca desde 1930 hasta la actualidad, fusionando géneros como bolero, balada romántica, regional mexicano, cumbia y pop.

El 9 de junio contará con la participación de artistas como Alejandro Fernández, Lucero, Emmanuel, Mijares, Banda El Recodo, Timbiriche y Carla Morrison. Para el 10 de junio se suman figuras como Carín León, intérprete de una de las canciones oficiales del torneo, junto a varios de los artistas del primer día, en una alineación que promete noches inolvidables.

Alejandro Fernández canta durante un concierto | ESPECIAL