The World Cup turns Yellow: Coldplay será el primer grupo en tocar en el medio tiempo de la Final del Mundial

Los cambios para esta edición de la Copa del Mundo paran, pues además de ser la primera vez en la historia que se contará con un total de 48 selecciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha confirmado ya quienes serán los protagonistas de la primera puesta en escena en el medio tiempo de la Final, tal y como se hace en el Super Bowl.

El próximo 19 de julio, con sede en el MetLife Stadium, será Coldplay, la banda del cantante Chris Martin, quienes engalanen el último compromiso mundialista del 2026 con música, algo nunca antes visto, no al menos en este torneo, pues en la Final de la Copa América ya había sucedido algo similar.

Integrantes de Coldplay, durante la conferencia de prensa del Half Time Show | JOSHÚA MAYA

The World Cup turns Yellow

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, el partido final tendrá un show de medio tiempo, lo cual ha sido completamente confirmado por parte de Gianni Infantino, agregando que, a pesar de ya tener artistas confirmados para otros momentos del evento, será Coldplay la banda encargada de llevar a cabo el novedoso Half Time Show.

Será el show más grande del mundo, será fantástico. Es la primer vez en la historia un show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo. El show no será con un sólo artista, serán varios

"Chris Martin":

Porque Gianni Infantino anunció que Coldplay actuará en el medio tiempo de la final #CopaMundialFIFA 2026pic.twitter.com/HupPKii2US — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) April 17, 2026

Infantino ha agregado también que la presencia musical no será solamente dentro del estadio sede de la Final del Mundial, sino que además espacios como Times Square en nueva York, también contarán con la actuación de algunos artistas, aunque Infantino se ha limitado en decir los nombres, pues planea que sean sorpresa para todo el público.

Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial

Las canciones del Mundial

Si de algo ha existido mucha expectativa y a la vez indignación es con las canciones del Mundial, pues debido a algunos grandes éxitos como Waka Waka, Wavin Flag, entre otros, la gente ha esperado demasiado que pueda llegar una canción imponente para una Copa del Mundo con tres sedes; sin embargo, a la gran mayoría les ha decepcionado los estrenos hasta el momento.

Reinauguración del Estadio Banorte | MEXSPORT