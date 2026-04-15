Polémica en el Mundial 2026: transporte en Boston costará hasta 95 dólares por aficionado

El comité organizador del Mundial en Boston anunció que pondrá en marcha un servicio de autobuses hacia y desde el Gillette Stadium durante la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el costo ha generado polémica, ya que cada asiento tendrá un precio de 95 dólares.

La medida ha sido cuestionada debido a que representa un gasto elevado para los aficionados que deseen asistir a los partidos en Foxboro, especialmente considerando que el transporte público también incrementará sus tarifas de manera considerable.

El tren también sube: de 20 a 80 dólares

A inicios de mes, la Massachusetts Bay Transportation Authority confirmó que cuadruplicará el precio habitual del boleto de tren redondo desde el centro de Boston hasta el estadio.

El costo pasará de 20 dólares —tarifa común en partidos de la NFL de los New England Patriots— a 80 dólares durante el Mundial, para un trayecto de aproximadamente 27 millas.

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Sin descuentos para ningún sector

Otro de los puntos que ha generado inconformidad es que, tanto en el servicio de tren como en el de autobuses, no existirán tarifas preferenciales.

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Es decir, no habrá descuentos para niños, adultos mayores de 60 años ni para personas con necesidades de accesibilidad, lo que ha aumentado las críticas hacia la organización del evento.

De esta manera, el transporte en Boston se perfila como uno de los temas más polémicos rumbo al Mundial de 2026, en un contexto donde los costos para los aficionados siguen en aumento.