Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Polémica en el Mundial 2026: transporte en Boston costará hasta 95 dólares por aficionado

Sede de Boston para el Mundial 2026 l AFP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:11 - 15 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
De acuerdo con The Athletic, los precios del transporte hacia el estadio han generado críticas de cara a la Copa del Mundo. Aficionados deberán pagar hasta 95 dólares para llegar al estadio

El comité organizador del Mundial en Boston anunció que pondrá en marcha un servicio de autobuses hacia y desde el Gillette Stadium durante la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, el costo ha generado polémica, ya que cada asiento tendrá un precio de 95 dólares.

La medida ha sido cuestionada debido a que representa un gasto elevado para los aficionados que deseen asistir a los partidos en Foxboro, especialmente considerando que el transporte público también incrementará sus tarifas de manera considerable.

El tren también sube: de 20 a 80 dólares

A inicios de mes, la Massachusetts Bay Transportation Authority confirmó que cuadruplicará el precio habitual del boleto de tren redondo desde el centro de Boston hasta el estadio.

El costo pasará de 20 dólares —tarifa común en partidos de la NFL de los New England Patriots— a 80 dólares durante el Mundial, para un trayecto de aproximadamente 27 millas.

El Mundial de Estados Unidos 94 dejó mucho que hablar | MEXSPORT

Sin descuentos para ningún sector

Otro de los puntos que ha generado inconformidad es que, tanto en el servicio de tren como en el de autobuses, no existirán tarifas preferenciales.

México, Estados Unidos y Canadá serán sede del Mundial 2026 | @fifamedia

Es decir, no habrá descuentos para niños, adultos mayores de 60 años ni para personas con necesidades de accesibilidad, lo que ha aumentado las críticas hacia la organización del evento.

De esta manera, el transporte en Boston se perfila como uno de los temas más polémicos rumbo al Mundial de 2026, en un contexto donde los costos para los aficionados siguen en aumento.

Estados Unidos se prepara para el Mundial 2026 | AP
Lo Último
15:18 Pedro de Uriarte vuelve al podio en el Sahara y se afianza como protagonista del Morocco Desert Challenge
15:11 Revelan supuesto sueldo millonario del hijo de Noroña en la CFE; así responde el senador
15:10 ¿Philippe Coutinho a Pumas? Efraín Juárez revela la verdad
15:02 ¿Coutinho a Pumas?, "No tengo idea": Efraín Juárez
15:02 ¡Alarma en Coapa! Emilio Azcárraga tendrá “encerrón” con jugadores y directiva tras el fracaso ante Nashville
15:01 ¡No hubo remontada! Bayern Munich resistió ante Real Madrid y avanzó a Semifinales de Champions League
15:00 ¡Último momento! Azcárraga en Coapa tras eliminación de América en la Concacaf Champions Cup
15:00 Tarjeta Dorada del Bienestar: quiénes pueden tenerla y qué beneficios ofrece en 2026
14:42 ¿Guerra entre chimpancés? Comunidad de Ngogo se divide y desata violencia mortal en Uganda
14:39 ¡Ni el casco los salva! Semovi revela cifra de motociclistas fallecidos en CDMX en 2025