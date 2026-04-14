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Futbol

Katia Itzel en el ojo del huracán, pero… ¿Qué pasó con Karen Díaz y su ausencia en la Copa del Mundo?

Karen Díaz no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Karen Díaz no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 14:18 - 14 abril 2026
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La abanderada mexicana no fue parte de los silbantes elegidos para ir a la Copa del Mundo

​El epicentro de la atención mediática hoy es Katia Itzel. El debate se torna en relación a si asistirá a la Copa del Mundo y es designada en la Liga MX por cuestión de género o bien por su calidad como juez en partidos de futbol. Exsilbantes que hoy tienen micrófono son contundentes.

​Las críticas hacia su persona son fuertes y desechan cualquier situación asociada a una cuestión de género. En lo personal, gente que es neutral me asegura que el problema de Katia es que le faltan más partidos para tomar mayor experiencia. También resaltan su actividad en redes sociales, “donde lleva todas las de perder”, me afirman; pero en medio de esta polémica, pocos —o quizá casi nadie— recuerdan que hace cuatro años otra mexicana hacía historia: Karen Díaz.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

​¿Qué pasó con esta prometedora juez de línea? ¿Por qué no repitió en un Mundial cuando se convirtió en la primera mexicana que tomó parte en una Copa del Mundo?

La realidad es que pocos lo saben. El tema ha pasado en silencio. Lo último que se supo de Karen Díaz fue que tuvo la dignidad de negarle el saludo a Nicolás Larcamón, técnico del Cruz Azul, tras una expulsión que recibió el estratega; él le tendió la mano y ella se la dejó estirada. Esa Fecha 12 del Torneo Clausura marcó su “regreso” a los medios de comunicación.

La abanderada, Karen Díaz, no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
La abanderada, Karen Díaz, no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT

​Pude investigar lo que sucedió en la Comisión de Arbitraje y no existe un argumento claro del por qué a la asistente no se le dio la continuidad para tomar parte en su segundo encuentro mundialista. Karen Díaz, de acuerdo con lo que me reportan, ha tenido un gran desempeño físico e incluso las pruebas que ha presentado han sido las mejores. Tampoco, me afirman, existe al interior de la CA ningún rompimiento con dirigentes como Horacio Elizondo y Jorge Antonio Pérez Durán, quienes se han expresado muy bien de su desempeño. Es ahí donde cabe mi pregunta: si tiene las mejores pruebas físicas y si hay una buena relación con directivos de la CA, entonces ¿por qué Karen está fuera de la Copa del Mundo?

​La única realidad es que fueron confirmados César Ramos Palazuelos y Katia Itzel como centrales (la silbante, suplente), además de los árbitros asistentes Alberto Morín, Marco Bisguerra y Sandra Ramírez. En el VAR estarán Erick Yair Miranda y Guillermo Pacheco.

Karen Díaz ha sido elogiada como una de las mejores abanderadas | MEXSPORT
Karen Díaz ha sido elogiada como una de las mejores abanderadas | MEXSPORT

​Hace poco, el internacional César Ramos Palazuelos dedicó unas palabras muy positivas a Díaz por su gran trabajo profesional. Aunque no se ha ofrecido una postura oficial por parte de la Comisión de Arbitraje, es un hecho que se extraña saber la razón del por qué la asistente es una de las grandes ausentes en el Mundial de su propio país.

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