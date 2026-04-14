Oscar Whalley debutará ante Puebla; Milito planea rotaciones ante la inminente baja de seleccionados nacionales

Chivas perdió su partido de la Jornada 14 del Clausura 2026 ante Tigres, lo cual ha dejado un mal sabor de boca para los aficionados, pero no solo a ellos, también al cuerpo técnico y a la directiva, pues entienden que cuando los seleccionados nacionales se vayan con Javier Aguirre, el Rebaño tendrá que hacer uso de sus suplentes.

Es por ello que se ha decidido hacer algo por el bien del equipo, una medida bastante necesaria considerando que perderán a sus piezas importantes, quizás la más dolorosa en la portería, pues Raúl Rangel apunta a ser de los convocados al Mundial por el 'Vasco' y formar parte de la lista de los tres porteros para el torneo.

Raúl 'Tala' Rangel en el México vs Portugal | MEXSPORT

Un debut 'apresurado'

A pesar de llevar tres años ya en el equipo, Oscar Whalley no ha sumado ni un solo minuto de Liga MX en toda su estadía como rojiblanco, algo que resulta contraproducente bajo el entendido de que se tendrá que hacer uso de él en la Liguilla para el Rebaño, así que Gabriel Milito ha tomado una decisión.

A Chivas le restan tres partidos en el torneo: Puebla, Necaxa y Tijuana; la decisión radica en que en dos de ellos jugará el portero mexico-español, comenzando por la Jornada 15 cuando reciban a La Franja en el Estadio Akron. Con información del Franco para Diario RÉCORD, ese será el primer partido en Liga MX para la carrera del procedente del Lugo.

Sin embargo, antes de la Liguilla, el 'Tala' aún será el portero de uno de los partidos restantes del campeonato, pero en cuanto a jugar como local, se despidió ante Pumas en la Fecha 13, pues Rangel será el titular en el partido de visita ante Necaxa, pues será doble jornada el próximo miércoles 22 de abril en el Estadio Victoria.

Todo terminará en la Jornada 17, cuando Whalley regrese a la titularidad, esta vez para enfrentar a los Xolos de Gilberto Mora y Sebastián Abreu, cerrando el torneo regular y, dependiendo de como se den las cosas en el cierre del certamen, con la posibilidad de llegar a 40 puntos a lo largo de las 17 jornadas, esperando a su rival para los Cuartos de Final, los cuales se jugarán a Ida y Vuelta con una semana de diferencia.

Óscar Whalley lleva tres años como jugador de Chivas | IMAGO7

¿Quiénes son los otros jugadores que pueden tener minutos en cierre rojiblanco?

Realmente, el único tema que preocupa a los Rojiblancos es en la portería, pues si elementos como Luis Romo llegara a ser convocado, Diego Campillo podría ocupar su lugar sin problema, sumado a que todo parece indicar que Richie Ledezma se quedará para la Liguilla o incluso por la otra banda, la izquierda, Chivas no perderá a 'Cotorro' González, pues no ha sido considerado en ningún momento del proceso reciente.

En la delantera está un poco resuelto el tema de igual manera, pues si la Hormiga se queda, no tendrán problema en la titularidad, pero si se convierte en uno de los atacantes convocados, Ángel Sepúlveda o Ricardo Marín serán los encargados de los goles con el equipo, tarea que no desconocen durante este Clausura 2026.