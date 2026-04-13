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Futbol

Joao Pedro vs “Hormiga” González, una carrera por el bicampeonato de goleo

Hormiga González y Joao Pedro | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 15:49 - 13 abril 2026
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Habrá una intensa batalla individual por el título de goleo

La recta final del Clausura 2026 no solo promete emociones en la tabla general, sino también una intensa batalla individual: el título de goleo. Con el torneo entrando en sus últimas jornadas, Joao Pedro del Atlético San Luis y Armando “Hormiga” González de Chivas llegan empatados en la cima con 12 goles protagonizando un cierre que se perfila dramático.

Ambos delanteros han sido piezas clave para sus equipos a lo largo del campeonato, pero ahora todo se reduce a tres partidos. Y es justamente ahí donde el calendario podría inclinar la balanza.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

¿Cuáles son los siguiente partidos para la Hormiga?

La “Hormiga” González tendrá un camino que, en el papel, luce más accesible: Puebla, Necaxa y Tijuana. Equipos en los que solo al cuadro ‘Camotero’ no le ha podido marca gol, mientras que si le ha convertido a Necaxa y Tijuana en su breve etapa en primera división.

Armando 'Hormiga González, jugador de Chivas | MEXSPORT

‘Hormigol’ tendrá su siguiente juego en casa ante Puebla, posteriormente visitará Aguascalientes ante Rayos y cerrará en casa ante Xolos, en la búsqueda el campeonato de goleo.

¿Cómo cerrará Joao Pedro?

Por un lado, Joao Pedro enfrentará a Pumas, Santos Laguna y Juárez, equipos con los que le ha costado convertir, ya que en su último enfrentamiento consiguió dos goles ante el cuadro Lagunero, mientras que ante los Universitarios y Fronterizos no les ha podido marcar.

Una de las ventajas del atacante, es que sostendrá dos partidos seguidos en casa ante Pumas y Santos, mientras que cerrará el campeonato como visitante en territorio fronterizo ante Bravos.

Joao Pedro festeja un gol l IMAGO7

Más allá de los rivales, el desenlace dependerá de varios factores: el momento futbolístico, la generación de oportunidades de sus equipos y, por supuesto, la contundencia frente al arco. Joao Pedro llega con inercia positiva tras haber anotado recientemente, mientras que González buscará reencontrarse con el gol en el momento más decisivo.

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