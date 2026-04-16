Pumas será sede de entrenamientos para selecciones en el Mundial 2026

Después de la Asamblea de Pumas en su ejercicio de 2026, el presidente, Luis Raúl González compartió los detalles de la situación por la que atraviesa la institución, la cual considera sana y estable económicamente, más allá de los resultados deportivos. Estos logros ayudaron a que las instalaciones fueran mejoradas y selecciones que participarán en la Copa del Mundo del 2026.

¿Qué selecciones estarán en Cantera durante el Mundial?

Cantera se convertirá en sede para selecciones en la justa mundialista, aún sin detalles sobre cuáles podrían ser, pero el plan ya está en marcha según las declaraciones de Luis Raúl González.

“Informé a la asamblea que el club Pumas será sede en un mes para entrenamientos de selecciones. Aún no sabemos cuáles serán, pero esta designación representa prestigio, sello de calidad, visibilidad y reconocimiento para el club”, dijo el presidente de Pumas.

Luis Raúl González fue ratificado como presidente de Pumas | IMAGO7

El presidente del equipo se lo atribuyó a los ingresos que tuvo Universidad Nacional durante el último ejercicio, pues eso benefició a que se invirtiera en mejoras para Cantera, de lo cual FIFA se percató.

“El club Pumas tuvo ingresos interesantes dentro de unas finanzas sanas, y realizamos gastos orientados a mejorar la infraestructura, lo que permite que FIFA preste atención a nuestras instalaciones”, agregó el presidente.

“Estos ingresos y gastos bien dirigidos han permitido que seamos sede de entrenamiento para las fases de Dieciseisavos y Octavos de la competencia”, indicó González.

Así luce la cantera universitaria | DANIEL GÁMEZ

Presidente de Pumas habla de reunión con Infantino

Por otro lado, el presidente del conjunto auriazul abordó el tema de la reunión con Gianni Infantino, mandatario del organismo rector del futbol, FIFA, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Luis Raúl González afirmó que la plática fue positiva en miras a lo que será la justa en México.

“La reunión con Infantino en el Centro de Alto Rendimiento fue muy interesante, porque se mostró la calidad de las instalaciones de la selección mexicana: son excelentes, amplias y con el nivel de confort necesario. Infantino quedó sorprendido, hizo buenos comentarios y develó una placa alusiva al centro de entrenamiento.

Durante la comida, se habló sobre la expectativa del Mundial, que cada vez sentimos más cercana. Es motivo de orgullo que Pumas sea sede para entrenamientos”, sentenció González.