El día que Rafael Lebrija tuvo una fuerte pelea con Alejandro Burillo: 'Todo por culpa de Ricardo Peláez'

Este jueves 16 de abril, el mundo del futbol mexicano se estremeció con la partida, a los 74 años, de Alejandro 'El Güero' Burillo, exdirectivo de la Federación Mexicana de Futbol y que también fuera dueño de los Potros de Hierro del Atlante.

Durante los años 90 y principios de los años 2000, Burillo Azcárraga dirigió la comisión de selecciones nacionales y fue pieza clave para la llegada al Tri de técnicos como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic y Manuel Lapuente, así como de Javier Aguirre, el encargado de 'salvar' la eliminatoria de Concacaf para el Mundial de Corea-Japón 2002.

Alejandro Burillo, durante un evento del AMT | RICARDO FLORES

Y fue justo después de conseguir el boleto a la Copa del Mundo a disputarse en territorio asiático que 'El Güero' tuvo un encontronazo con Rafael Lebrija, entonces presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"Él (Burillo) me metió un trancazo, un descontón, por decirle de alguna manera, y por culpa de Ricardo Peláez", reveló Lebrija en charla para RÉCORD con René Tovar.

"Porque me dice 'El Güero': '¿Tú qué estás haciendo?'. ¿Yo? Tú qué estás haciendo aquí, tú no tienes nada que hacer aquí, yo soy presidente de la Selección Mexicana (sic), así que tú no tienes nada que hacer. Total, que nos separan, todo esto delante de los jugadores y entonces me dice Ricardo Peláez: 'Espérate ahorita lo voy a arreglar'. Entonces se va con El Güero Burillo, regresa y me dice: 'Ya está arreglado'".

Lebrija criticó a Johan Cruyff en Chivas | MEXSPORT

Sin embargo, Lebrija, quien aseguró tener una gran amistad con Alejandro Burillo desde la infancia, pues sus familias se conocían muy bien, no esperó la reacción del Güero después de que hablara con Peláez Linares en los vestidores del Estadio Azteca después de la victoria del Tricolor 3-0 sobre Honduras.

"Cuando le estiré la mano (a Burillo) me tiró un descontón a la mala, a la malagueña. Lo pude agarrar por el cuello y le dije: 'Vamos tú y yo a rompernos la madre sin guaruras'. Y por supuesto que no quiso.

"Tiempo después me habló por teléfono, comimos y zanjamos la dificultad. ¿Por qué? Porque no tenía caso por la amistad que teníamos de tantos años", rememoró Lebrija Guiot.

Alejandro Burillo quiere traer a grandes figuras | CIRO GUTIÉRREZ

UNA PERSONA ENTREGADA AL FUTBOL

Al mismo tiempo, quien fuera presidente de los Diablos Rojos entre 1997 y 2005, destacó el aporte de Alejandro Buriilo en el futbol nacional.