"Mete algún gol de vez en cuando": José Ramón Fernández arremete contra Raúl Jiménez

En año mundialista, muchos jugadores mexicanos están constantemente bajo escrutinio, sobre todo aquellos que militan en Europa y que están llamados a ser figuras de la Selección Mexicana. En ese contexto, José Ramón Fernández generó controversia al señalar directamente a uno de los referentes Raúl Jiménez, como un futbolista sobrevalorado.

Durante una breve entrevista donde se abordó la actualidad de los representantes aztecas en el extranjero, Fernández fue cuestionado de manera directa sobre quién consideraba que es el futbolista mexicano que hoy en día recibe más crédito del que merece. Sin titubeos, el comunicador señaló al canterano del América.

Raúl Jiménez en el partido de la Selección Mexicana contra Bélgica | MEXSPORT

¿Qué dijo José Ramón sobre Raúl Jiménez?

Al ser consultado sobre un jugador actual mexicano que se encuentre en dicha condición, José Ramón respondió de forma tajante. "Cuidado, Raúl Jiménez. Juega en el Fulham de Inglaterra, pero mete algún gol de vez en cuando", fueron las palabras del reconocido comunicador.

Esta declaración pone el foco en la regularidad goleadora del atacante en una de las ligas más competitivas del mundo, sugiriendo que su estatus mediático no coincide con sus estadísticas recientes en la Premier League.

Raúl Jiménez en celebración con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Para Fernández, el hecho de pertenecer a la liga inglesa y tener participaciones esporádicas en el marcador no es suficiente para sostener la valoración que se tiene del delantero en el entorno futbolístico nacional. Sobre todo, porque con el Tri, tampoco ha marcado la diferencia.

Los números de Raúl Jiménez

En la actual temporada, el canterano azulcrema ha disputado 38 partidos con los Cottagers en todas las competencias, con apenas diez goles y tres asistencias. Su último gol fue en el triunfo 3-1 ante Burnley el pasado 21 de marzo, con lo que le puso fin a una racha de tres juegos sin anotar.

Mientras que con el Tri, desde la Copa Oro 2025 -en la cual hizo tres goles- solo ha marcado en dos de seis juegos disputados. Anotó en el empate 2-2 contra Corea del Sur y en la derrota 1-2 frente a Paraguay; en este último por la vía del penal.

Fulham cae ante Crystal Palace en Premier League; Raúl Jimenez registra asistencia | AP