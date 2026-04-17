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Futbol

"Se puede lograr": Raúl 'Tala' Rangel sueña con jugar en Europa y seguir pasos de Memo Ochoa

Raúl 'Tala' Rangel en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 00:20 - 17 abril 2026
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El portero de Chivas aseguró que sueña con llegar al Viejo Continente en un futuro cercano

Con la mente en el Viejo Continente. Ante la lesión de Luis Ángel Malagón, e incluso desde antes de que el portero América viniera a menos, Raúl 'Tala' Rangel se ha convertido en la figura a seguir en el arco de la Liga MX y también de la Selección Mexicana.

El portero de Chivas se perfila como el titular en el esquema de Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo 2026, lo que podría impulsar su carrera para llegar a Europa. Al respecto, 'Tala' mantiene la confianza de alcanzar este objetivo gracias a su trabajo.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo 'Tala' Rangel sobre llegar a Europa?

En entrevista con ESPN, 'Tala' compartió que llegar al futbol europeo es algo que tiene en mente desde que vio a porteros como Guillermo Ochoa y Raúl Gudiño. "Me gustaría ser parte de esa lista de porteros mexicanos que han ido a Europa".

"Es una meta muy alcanzable y creo que se puede lograr. Sí estoy dispuesto a ir y obviamente demostrar que los porteros mexicanos podemos ir a competir contra los porteros europeos", declaró Rangel en la mencionada entrevista.

De igual forma, Rangel consideró que ha madurado como para lidiar con la presión que implica defender el arco rojiblanco. "Estoy tan tranquilo como nunca. He trabajado mucho la parte mental, sé que es una gran responsabilidad y tengo que estar a la altura".

"Me he manejado ecuánime, siendo un portero sobrio que aporte lo más posible al equipo”, y por último, consideró que su crecimiento ha estado impulsado el propio desarrollo de Chivas bajo la dirección técnica de Gabriel Milito.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en el partido de la Selección Mexicana contra Portugal | IMAGO 7

"El convencimiento que hemos tenido en este último torneo ha sido clave. El torneo pasado logramos cosas importantes y eso nos dio el envión anímico para creer que con este equipo podemos pelear por grandes cosas”, apuntó. “Le adjudico esto a la directiva por darnos continuidad con el profe Gabriel Milito y a los jugadores por creer en su trabajo y en su ideología”, finalizó.

¿Qué viene para Chivas en el Clausura 2026?

Este fin de semana, el Rebaño recibirá a Puebla en la Jornada 15, este sábado 18 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de Méxcio). En teoría, el Rebaño llega como amplio favorito para ganar el partido y afianzarse en el liderato de la clasificación.

Posteriormente, los tapatíos visitarán a Necaxa el miércoles 22 a las 21:00 horas y cerrarán la Fase Regular en casa contra Xolos de Tijuana el sábado 25 a las 19:07 horas. Por ahora, no se sabe si Tala estará en esos tres compromisos, ya que algunos rumores señalan que Óscar Whalley podría atajar para que tome ritmo de cara a Liguilla, en la cual Rangel estará convocado con el Tri.

Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en calentamiento con la Selección Mexicana | IMAGO 7
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