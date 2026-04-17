‘Como te extraño’: Erick Gutierrez lana misterioso mensaje en redes

Una de las incógnitas más grandes en la actualidad del futbol mexicano es la situación de Erick ‘Guti’ Gutierrez, jugador de Chivas que suma 13 partido sin jugar por decisiones técnicas. Ante su aislamiento, el mediocampista volvió a aparecer en redes dejando un mensaje.

Erick Gutiérrez en celebración de Chivas

¿Mensaje a Chivas?

Luego de su baja del rebaño por decisión del técnico argentino, Gabriel Milito, Erick Gutierrez no ha sido visto dentro del ámbito del futbol como tiene acostumbrados, sin embargo, hace unos días todo cambió.

El mediocampista publicó en sus redes sociales una foto donde se ve un balón y una cancha de futbol acompañados de un mensaje: “como te extraño”. Tras la foto mucha gente comenzó a creer que era una indirecta para Chivas, pero la realidad es que el ‘Guti’ solo pensaba en volver a jugar.

Erick Gutiérrez cumple 200 partidos en Liga MX | IMAGO7

¿Qué pasó con el Guti?

Desde el ya lejano 30 de noviembre de 2025, el ex jugador del PSV no suma minutos en el plantel de Gabriel Milito, no obstante la razón de su baja generó polémica ya que el futbolista no se encontraba lesionado de la noche a la mañana fue cortado del proceso del equipo.

La baja inesperada del mediocampista, aunada a su buen estado físico, levantó las sospechas de una ‘ruptura’ dentro del vestidor de las Chivas, pues desde su llegada, Guti fue de los menos recurrentes, sumando solo 13 partidos en el mando de Milito, incluso se llegó a mangueras que el técnico le habría aclarado al futbolista que ya no entraba en planes para el próximo torneo.

Erick Gutiérrez tras salida de Fernando Gago: “Chivas es muy importante, al final estamos nosotros” | IMAGO7

Tras no conseguir acomodo en otro equipo (principalmente Pachuca), el futbolista quedó estancado en el equipo de Guadalajara, quedó sin posibilidades de jugar pero tampoco de poder salir a otro club, al menos en la primera mitad del año.

Con un contrato hasta 2027 y sin ninguna posibilidades de jugar de nuevo con la playera de Chivas, tanto club como jugador optaron por rescindir el contrato, de este modo el Gulit podría velar por su futuro en cuanto comience el mercado de verano.