Matías Almeyda respalda el proyecto de Gabriel Milito en Chivas

El legado de Matías Almeyda en el Club Deportivo Guadalajara es imborrable, y su voz sigue siendo una de las más autorizadas para analizar el presente del Rebaño Sagrado. En una entrevista reciente para RADAR, el estratega argentino rompió el silencio sobre la actualidad del equipo y mostró su total apoyo a la gestión de su compatriota, Gabriel Milito.

Almeyda como entrenador del Sevilla | X:@SevillaFC_ENG

APRUEBAN LAS CHIVAS DE MILITO

Almeyda, apodado cariñosamente por la afición como 'El Pastor', no escatimó en elogios para el trabajo que se está realizando en Verde Valle. Para el exentrenador rojiblanco, la elección de Milito no es casualidad y responde a las necesidades actuales de la plantilla.

"Me gusta mucho lo de Milito, creo que él es el indicado y está agarrando una generación de jóvenes y está perfecto para el lugar, el momento y sobre todo la sabiduría que tiene".

Uno de los temas recurrentes al hablar de Chivas es su tradición de jugar exclusivamente con futbolistas nacionales. Habiendo experimentado el éxito bajo esta filosofía, Almeyda destacó la cohesión cultural como una herramienta que Milito debe aprovechar, a pesar de los retos financieros que implica el mercado local.

"Lo veo como un plus y después tiene en contra la parte económica, los mexicanos quieren jugar en Chivas y después una selección, porque ellos comen lo mismo, misma música, mismas bromas", explicó el técnico.

Gabriel Milito ha regresado al triunfo con su equipo | MexSport

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Más allá del análisis táctico o institucional, Matías Almeyda aprovechó el espacio para recordar su paso por la Liga MX. El argentino dejó claro que su relación con el país y, sobre todo, con sus antiguos pupilos, trasciende lo profesional.

"La verdad que viví años maravillosos, me quedó México en mi corazón, más allá de tener la posibilidad de ganar, entrené un grupo de jugadores espectaculares, nos seguimos hablando".

Con estas declaraciones, el último técnico que llevó a Chivas a un campeonato de liga otorga una suerte de "bendición" al proceso de Gabriel Milito, calmando las aguas en el entorno rojiblanco y reafirmando su cariño por la institución tapatía.