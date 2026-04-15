Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alan Pulido se va por la puerta de atrás: Chivas rescinde contrato al delantero

Alan Pulido en el partido ante Juárez en Guadalajara l MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 08:21 - 15 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

El delantero mexicano Alan Pulido ha finalizado de manera anticipada su contrato con las Chivas Rayadas de Guadalajara, poniendo fin a su segunda etapa con la institución Rojiblanca antes de lo estipulado originalmente. 

Chivas y Pulido rompen relación tras desgaste interno

La decisión se habría tomado de común acuerdo entre el jugador y la directiva, después de que el futbolista no entraba en planes de la directiva en el presente campeonato y la relación entre ambas partes ya estaba desgastada. 

Pulido, quien regresó a Chivas como uno de los refuerzos más mediáticos, generó altas expectativas entre la afición debido a su trayectoria y a su pasado exitoso con el club. 

Alan Pulido, delantero de Chivas | IMAGO7

A través de un comunicado de prensa, la institución Rojiblanca informó:

Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales

Indisciplinas marcaron el fin del delantero en Guadalajara

Durante su estancia en su segunda etapa, el atacante mostró destellos de su calidad, aportando experiencia, liderazgo y presencia en el área rival en el inicio de su proceso. Sin embargo, diversos factores, entre ellos el rendimiento colectivo del equipo, decisiones técnicas e indisciplinas, influyeron para que mermara su rendimiento

Uno de los aspectos principales por los que el futbolista ya no fue considerado por Gabriel Milito fue debido a que el futbolista presentó múltiples indisciplinas el semestre pasado y que actualmente fueron fundamentales en la determinación de concluir anticipadamente la relación contractual.

¿Se va? Chivas no tiene intenciones de renovar a Alan Pulido

Incertidumbre sobre el futuro de Pulido tras su salida

Por su parte, la directiva de Chivas continúa con su proyecto de reestructuración; al llegar a un acuerdo con el exgoleador Rojiblanco, liberaron una carga debido a la presión que existía por parte del jugador hacia el equipo, además de un salario importante que el equipo estaba cubriendo. 

En cuanto al futuro del delantero, aún no se ha confirmado cuál será su próximo destino. No obstante, su perfil y trayectoria lo mantienen como un elemento atractivo tanto para equipos de la Liga MX como para posibles oportunidades en el extranjero.

La afición rojiblanca, por su parte, ha reaccionado con opiniones divididas ante la noticia, reconociendo la entrega del jugador, pero también entendiendo la necesidad de cambios dentro del equipo. Sin duda, la salida de Alan Pulido marca el cierre de un capítulo significativo y abre nuevas posibilidades tanto para el club como para el futbolista.

Alan Pulido, frustrado por no anotar ante Santos l MEXSPORT
Lo Último
12:39 Alan Pulido: de cotizarse en millones a quedar sin empleo y sin futuro seguro
12:12 Andrés Vaca estalla en vivo contra América por su fracaso en Concachampions
12:12 Oribe Peralta revela caso de racismo en la Liga MX; exjugadores de Pumas los acusados
12:07 Del sueño a la burla: Atlético exhibe al Barça con LeBron y dardos en redes
11:50 Trump publica imagen con Jesús hecha con IA y desata polémica: “a la izquierda radical no le gustará”
11:47 Alerta por estafas en llamadas de WhatsApp: así operan y cómo evitar que roben tu cuenta
11:33 ¡Bomba en la LMB! Justin Turner llega a México y revela por qué eligió a Toros de Tijuana
11:24 Fracking en México: qué es y por qué el gobierno analiza aplicarlo
11:05 ¿Eres fan de Bad Bunny? CDMX organiza coreografía masiva imperdible
11:04 ¿Nodal fue infiel? Aseguran relación con mujer dominicana y cláusula millonaria