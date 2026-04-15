Alan Pulido se va por la puerta de atrás: Chivas rescinde contrato al delantero

El delantero mexicano Alan Pulido ha finalizado de manera anticipada su contrato con las Chivas Rayadas de Guadalajara, poniendo fin a su segunda etapa con la institución Rojiblanca antes de lo estipulado originalmente.

Chivas y Pulido rompen relación tras desgaste interno

La decisión se habría tomado de común acuerdo entre el jugador y la directiva, después de que el futbolista no entraba en planes de la directiva en el presente campeonato y la relación entre ambas partes ya estaba desgastada.

Pulido, quien regresó a Chivas como uno de los refuerzos más mediáticos, generó altas expectativas entre la afición debido a su trayectoria y a su pasado exitoso con el club.

Alan Pulido, delantero de Chivas | IMAGO7

A través de un comunicado de prensa, la institución Rojiblanca informó:

Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo. Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales

Indisciplinas marcaron el fin del delantero en Guadalajara

Durante su estancia en su segunda etapa, el atacante mostró destellos de su calidad, aportando experiencia, liderazgo y presencia en el área rival en el inicio de su proceso. Sin embargo, diversos factores, entre ellos el rendimiento colectivo del equipo, decisiones técnicas e indisciplinas, influyeron para que mermara su rendimiento.

Uno de los aspectos principales por los que el futbolista ya no fue considerado por Gabriel Milito fue debido a que el futbolista presentó múltiples indisciplinas el semestre pasado y que actualmente fueron fundamentales en la determinación de concluir anticipadamente la relación contractual.

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Incertidumbre sobre el futuro de Pulido tras su salida

Por su parte, la directiva de Chivas continúa con su proyecto de reestructuración; al llegar a un acuerdo con el exgoleador Rojiblanco, liberaron una carga debido a la presión que existía por parte del jugador hacia el equipo, además de un salario importante que el equipo estaba cubriendo.

En cuanto al futuro del delantero, aún no se ha confirmado cuál será su próximo destino. No obstante, su perfil y trayectoria lo mantienen como un elemento atractivo tanto para equipos de la Liga MX como para posibles oportunidades en el extranjero.

La afición rojiblanca, por su parte, ha reaccionado con opiniones divididas ante la noticia, reconociendo la entrega del jugador, pero también entendiendo la necesidad de cambios dentro del equipo. Sin duda, la salida de Alan Pulido marca el cierre de un capítulo significativo y abre nuevas posibilidades tanto para el club como para el futbolista.