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Futbol

Oficial: Sevilla despide a Matías Almeyda

Matías Almeyda | X: CAPTURA DE PANTALLA
Ramiro Pérez Vásquez 08:37 - 23 marzo 2026
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El entrenador argentino no pudo sacar a los Nervión de la zona baja de clasificación

Finalmente, Sevilla ha despedido a Matías Jesús Almeyda tras 29 jornadas en LaLiga, la directiva de los Nervión a decidió terminar con el proyecto del entrenador argentino que llegó para esta temporada debido a los malos resultados, principalmente en la liga doméstica.

Con un comunicado breve el conjunto de Andalucía dedicó su agradecimiento por el trabajo desempeñado del sudamericano: “El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”.

¿Cuáles fueron los números de Matías Almeyda?

‘El Pelado’ abandona la institución con 32 partidos al frente (29 de LaLiga y 3 de Copa del Rey) con una marca de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas tras tomar el mando el pasado 16 de junio de 2025, dejando al equipo en 31 unidades ubicados en la décimo quinta posición, a tres puntos de zona de descenso.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

Su último partido como entrenador de Sevilla tras la reciente derrota en el Sánchez Pizjuán ante el Valencia, en la Jornada 29 de LaLiga, con goles de Hugo Duro y Largie Ramazani, que los mantiene en severa crisis con 31 puntos en 29 juegos.

Con ello, Matías Almeyda concluyó se segunda etapa en Sevilla tras su paso como futbolista profesional en 1996. Con los de Nervión, fue su primera experiencia en Europa. ‘El Pelado’ buscaba regresar al equipo planos tras su última temporada donde quedaron en el puesto 17, a un punto de descender a Segunda División.

Matías Almeyda uniéndose por los mexicanos ante pasados momentos de violencia l X:SevillaFC

El próximo juego del equipo es el 5 de abril para continuar con su travesía en LaLiga, pues después de la Fecha FIFA, tendrán que enfrentarse al último lugar de la competencia, Real Oviedo, quienes requieren de sumar puntos lo más pronto posible si quieren evitar el descenso.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

¿Se fue con mala imagen?

Almeyda se va tras cumplir su sanción que recibió de cinco juegos, que le fue reducido de los siete iniciales, por polémica con gritos y gestos hacía el árbitro tras ingresar al césped para encarar al juez central. Según el reporte, el argentino mantuvo una actitud desafiante e intimidatoria a escasos centímetros del árbitro principal. "Se colocó cara a cara conmigo en actitud desafiante durante más de un minuto", puntualizó el colegiado sobre el tenso episodio.

Todo esto protagonizado uno de los momentos más tensos de la Jornada 24 de LaLiga en el empate a un tanto entre el Sevilla y el Alavés, el entrenador argentino no quedó conforme, tras una jugada  en la parte final del partido en el Sánchez-Pizjuán.

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