Matías Almeyda deja al Sevilla, indican reportes desde España

A falta de hacerse oficial el Sevilla estaría despidiendo a Matías Jesús Almeyda como su entrenador tras la reciente derrota en el Sánchez Pizjuán ante el Valencia, en la Jornada 29 de LaLiga, que los mantiene en severa crisis con 31 puntos en 29 juegos.

De acuerdo a ‘El Chiringuito’ a través de Gonzalo Tortosa ha recalcado lo siguiente desde su cuenta de X: “El Sevilla FC ha decidido que Matías Almeyda deje de ser entrenador del Sevilla FC. Mañana está previsto que se cierre todo. Conversaciones con varios entrenadores”.

Almeyda asegura "no temer" por su despido | sevillafc.es

Habló sobre un posible despido

Incluso tras el encuentro en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Valencia, Matías Almeyda respondió a una pregunta que lo cuestionó sobre si tiene temor o no de ser despedido próximamente y sin que termine la temporada al mando del club andaluz.

Almeyda en partido de LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

Tajantemente el sudamericano dejó en claro que no hay miedo en ser despedido; no obstante, tampoco dejó pasar la oportunidad de resaltar que considera que en los últimos dos partidos ha visto a su equipo "con poca lucha", agregando también que de esa manera "es difícil que salgan las cosas".

“Temer no, no temo, está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben todos”, resaltó el exentrenador de Chivas tras la derrota 0-2 en casa con goles de Hugo Duro y Largie Ramazani.

Matías Almeyda uniéndose por los mexicanos ante pasdaos momentos de violencia l X:SevillaFC

¿Cuáles son los números en este temporada para el Sevilla?

Almeyda también considera que no es un buen momento el que vive con el cuadro andaluz, pues han sido cuatro resultados negativos en los últimos partidos con dos derrotas en el par más reciente que pone la alarma sobre un descenso si no se enmienda la situación.

En la presente campaña tras 29 juegos, tan solo en LaLiga, suma apenas ocho victorias, por siete empates y 14 descalabros, dejando al equipo en 31 unidades ubicados en la décimo quinta posición, a tres puntos de zona de descenso.