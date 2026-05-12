Mundial 2026: Suecia se convierte en la segunda selección en dar convocatoria final; jugador de LaLiga queda fuera

Falta un mes para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y poco a poco las selecciones participaciones van confirmando sus listas de convocados. La Selección de Bosnia y Herzegovina fue la primera en dar a conocer su convocatoria final y este martes se le sumó la Selección de Suecia.

De la mano de Graham Potter, el conjunto sueco regresó al torneo de la FIFA tras perderse la edición de Qatar 2022. Sin embargo, fue uno de los casos más extraños de las eliminatorias de la UEFA, ya que no ganó ningún partido durante la Primera Ronda, pero llegó al repechaje vía la Nations League.

Suecia vs. Polonia |AFP

Ya en la Segunda Ronda de la eliminatoria europea, Suecia venció 3-1 a Ucrania en la Ruta B, mientras que en la Final se impuso 3-2 a Polonia. Con ello logró su clasificación para su décimotercer mundial varonil mayor.

La convocatoria de Suecia para el Mundial 2026

Como era de esperarse, la convocatoria la comanda Viktor Gyökeres. El delantero de Arsenal hizo el tercer gol contra Polonia al minuto 88 y con ello evitó que el partido se fuera a tiempo extra y penales; además, en el compromiso previo contra Ucrania firmó un hat-trick para un triunfo cómodo.

Jugadores como Anthony Elanga, Gabriel Gudmundsson, Victor Lindelof, Benjamin Nygren, Yasin Ayari y Lucas Bergvall también fueron incluidos. Quien quedó fuera de la lista mundialista fue Roony Bardghji, que este domingo se coronó en LaLiga con Barcelona.

El atacante de 20 años fue convocado en los últimos cuatro partidos de la Primera Ronda de la eliminatoria de la UEFA y sumó 116 minutos en tres apariciones. No obstante, para el repechaje no fue tomado en cuenta y ahora Potter decidió no llevarlo al Mundial 2026.

Porteros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterström

Defensas: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson

Mediocampistas y delanteros: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Jesper Karlström, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli

¿Contra quién jugará Suecia en el Mundial 2026?

Blågult quedó ubicado en el Grupo F, junto con las Selecciones de Japón, Países Bajos y Túnez. Su primer partido será ante Las Águilas de Cartago en el Estadio BBVA, en Monterrey, el domingo 14 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Viktor Gyökeres en celebración con la Selección de Suecia tras el triunfo ante Ucrania en el repechaje | AP

En la segunda jornada, habrá partido europeo entre los neerlandeses y los suecos en el NRG Stadium, Texas, el sábado 20 de junio a las 11:00 horas. Los dirigidos por Potter cerrarán la Fase de Grupos contra Japón en el Arrow Head Stadium, en Kansas City, el jueves 25 de junio a las 17:00 horas.