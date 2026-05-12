Luchador Cuatrero es sentenciado a casi 13 años de prisión

El luchador Cuatrero fue sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra la luchadora chilena y entonces su pareja sentimental, Stephanie Vaquer.

Cuatrero en foto para la AAA | AAA

¿Cuál fue la sentencia para Cuatrero?

Luego de que hace unos días trascendiera que Rogelio “N” había sido declarado culpable por un juez, este martes 12 de mayo se llevó a cabo la audiencia para dar a conocer la sentencia.

La condena contempla tanto el delito de tentativa de feminicidio como el de violencia familiar, derivado de hechos ocurridos en marzo de 2023 en la Ciudad de México.

Stephanie Vaquer fue víctima de intento de feminicidio y violencia familiar por parte de su ex pareja Rogelio 'N'

Ya había pasado dos años en prisión preventiva

RÉCORD pudo saber que la sentencia para el luchador es de casi 13 años de prisión, aunque a esa condena se le descontarán los dos años que permaneció en prisión preventiva entre 2023 y 2025.

Durante ese periodo se desarrolló el proceso de investigación, el cual se extendió por más de dos años y permitió a su defensa tramitar un amparo para continuar el proceso en libertad condicional.

Podría buscar reducción de condena

Rogelio “N”, hijo del histórico luchador Carmelo Reyes “Cien Caras”, aún podría solicitar el recurso de reducción de condena por buena conducta.

Dicho recurso establece que el sentenciado debe cumplir al menos la mitad de la pena en prisión.

En caso de obtener ese beneficio y tomando en cuenta los dos años ya cumplidos, Cuatrero podría recuperar su libertad en poco más de cinco años.

Estas fueron las marcas sobre el cuello que sufrió Stephanie Vaquer luego del ataque de Cuatrero/X: @elplanchitas

Stephanie Vaquer apelaría la sentencia

Fuentes confirmaron a RÉCORD que el equipo legal de Stephanie Vaquer no considera justa la condena impuesta al luchador.

Por ello, se analiza presentar un recurso de apelación para buscar una pena mayor.