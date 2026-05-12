“Es inaceptable”: Toni Kroos tunde al Real Madrid tras fracasos

Luego de dos temporadas sin la conquista título alguno por parte del Real Madrid; las críticas no se han hecho especial y ahora ha saltado Toni Kroos, una leyenda del club, para señalar con contundencia a la relación de los jugadores.

¿Qué dijo Toni Kroos?

"Dos temporadas sin ganar es inaceptable en el Madrid, punto. El resultado en el campo viene por la mala relación dentro. Igual estaban motivados para ganar el Clásico, pero no era suficiente”, resaltó el exjugador, resaltó en Lumen TV junto a su hermano Felix.

Kroos aseguró que los jugadores ya se veían con la derrota antes del arranque del duelo ante el Barcelona: La derrota ya estaba aceptada antes de empezar. Creo que firmaban este resultado antes de empezar. La segunda parte fue más equilibrada, pero no anoté nada. Simplemente, enhorabuena al Barça.”

BARCELONA VS REAL MADRID | AP

El alemán le quitó responsabilidad a Courtois sobre el primer tanto de Marcus Rahsford: "No se puede decir que Courtois pueda hacer más. Es un gran golpeo en un espacio muy reducido. Da un paso hacia el otro palo, pero no se le puede culpar por el gol.”

Mientras que, respecto al segundo dejó su elogio: "El segundo gol te muestra la diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid. Los jugadores involucrados en este gol, Dani Olmo y Ferran, tal vez no serían titulares si todos los demás jugadores estuvieran disponibles. Los nombres no son muy importantes en este caso, because tienen esquemas de juego y desplazamientos bien trabajados en el entrenamiento.”

Jugadores de Real Madrid en partido de LaLiga | AP

Toni Kroos remató con su excluí resaltando que es algo inaceptable la sequía de trofeos que mancha la identidad de la institución acostumbrada a ganar: "Dos no son aceptables. Y punto. Esa es la identidad del Real Madrid. Y todos lo saben.”

Toni Kroos se sincera

"Nunca había tenido tan poca esperanza. Sinceramente, me alegré cuando terminó el Clásico. Al Barcelona le bastó con el 2-0. Y así fue un partido en el que creo que todos habrían firmado en el minuto 60: "Venga, pita el final". El segundo tiempo fue más equilibrado, pero no marcamos, y simplemente digo: felicitaciones a Barcelona”, agregó Kroos.

Arda Guler I AP