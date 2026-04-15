Alan Pulido: de cotizarse en millones a quedar sin empleo y sin futuro seguro

Lo pelearon hasta el cansancio. Se obsesionaron con él. Era el hombre del momento, la figura que Chivas necesitaba, pero que no funcionó. Hoy, Alan Pulido fue liquidado y, con un futuro incierto, el delantero por el que el Rebaño apostó para un regreso triunfal se queda en el aire.

Alan Pulido | MEXSPORT

​Desde la temporada pasada se habló de que Alan era negociable en el "Redil", pero de acuerdo con diversas versiones, nadie lo quiso. El desinterés provocó que Chivas lo mantuviera en la plantilla; sin embargo, no tuvo minutos, sumado a temas de indisciplina.

​El jugador de 35 años, que llegó a cotizarse hasta en 9 millones de dólares, hoy —de acuerdo con el valor que le etiqueta Transfermarkt— solo está tasado en 800 mil dólares y carece de un mercado potencial para continuar una carrera que se desplomó dramáticamente.

​Así es la vida del futbolista: hoy eres la figura y al día siguiente pasas a ser el exjugador que nadie requiere.

Alan Pulido con Chivas | IMAGO7

LOGROS DE PULIDO EN CHIVAS

​Pulido ha vivido dos etapas con los tapatíos muy contrastantes. La primera (2016-2019) fue de gloria: campeón con Chivas en la Liga MX (Clausura 2017), Copa MX (Clausura 2017) y Concacaf Champions League (2018), sumando tres títulos con la institución, además de consagrarse campeón de goleo en el torneo Apertura 2019 con 12 anotaciones, compartiendo el galardón con Mauro Quiroga.

​Hoy, el destino tiene sin equipo a Alan Pulido y con un panorama sombrío a sus 35 años. Quizá llegó el momento para el delantero mexicano de decir adiós o de intentar retomar lo que algún día fue para volver a encumbrarse como uno de los mejores goleadores del balompié mexicano. El tiempo lo dirá...