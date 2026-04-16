Brian Gutiérrez y Chivas: el vínculo que definió su elección por México

La llegada de Brian Gutiérrez a Chivas no solo representó un movimiento importante en su carrera a nivel de clubes, sino que también terminó por definir su futuro internacional. En un escenario cada vez más común en el futbol moderno, el mediocampista vivía un proceso de decisión complejo entre representar a Estados Unidos o a México.

De promesa del USMNT a decisión definitiva por el Tri

Antes de su arribo al futbol mexicano, Gutiérrez ya se había elegido el participar con selecciones estadounidenses, lo que lo colocaba como una de las promesas dentro del sistema del USMNT. Sin embargo, su identidad y raíces mexicanas siempre estuvieron presentes, aunque sin inclinar completamente la balanza hacia un lado. Fue entonces cuando apareció la oportunidad de llegar a Chivas, situación que terminaría influyendo profundamente en su perspectiva.

Chivas, el punto de inflexión en la identidad de Brian Gutiérrez

Para un jugador como Gutiérrez, la posibilidad de llegar al Guadalajara significó mucho más que minutos en cancha o crecimiento profesional; representó una conexión directa con su identidad.

“Yo creo que yo venir a México y jugar con las Chivas fue mi decisión, porque son puros mexicanos”, aseguró tras sus primeros juegos con la Selección Mexicana.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT

El elegir a la Selección Mexicana sobre los Estados Unidos no se trató únicamente de una elección deportiva, sino de una decisión cargada de significado personal, debido al cariño por vestir la camiseta Rojiblanca, situación que implicaba asumir, de manera natural, un compromiso con lo que representa el futbol mexicano.

Cuando yo vine a Chivas yo estaba 100 por ciento con México, porque lo que representa Chivas es 100 por ciento mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con Chivas. Creo que eso fue mi decisión

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas | IMAGO7

Más que futbol: una elección marcada por raíces y sentimiento

Esta declaración deja claro que su etapa en Chivas no solo influyó, sino que terminó por definir su postura. El club actuó como un catalizador que alineó su identidad personal con su carrera profesional, eliminando cualquier duda sobre su elección internacional.

Además del aspecto emocional, su paso por el Guadalajara también tuvo consecuencias deportivas directas. Su rendimiento en la Liga MX lo colocó rápidamente en el radar de la Selección Mexicana, facilitando su integración al entorno del Tricolor y acelerando su proceso dentro del combinado nacional.