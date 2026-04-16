Óscar Whalley: la apuesta silenciosa de Chivas en liguilla que sigue sin debutar en Liga MX

La historia de Óscar Whalley con el Guadalajara es una de las más particulares dentro del plantel Rojiblanco. A pesar de haber llegado en 2023 no ha debutado en la Liga MX y ahora será el arquero titular en la fase final con Chivas en el presente campeonato.

Ante este panorama, en RÉCORD repasamos cómo ha sido el recorrido del arquero con el Rebaño y cuál es su balance en los pocos encuentros que ha saltado a la cancha.

Whalley arribó al Guadalajara bajo la gestión del entonces director deportivo Fernando Hierro. Su primera aparición con el club se dio en julio de 2023, durante el Trofeo Árbol de Gernika, cuando Chivas enfrentó al Athletic Club. Aquella tarde en el Estadio Akron, ingresó de cambio al minuto 66 en un partido que terminó con victoria rojiblanca.

Óscar Whalley renueva con Chivas | @Chivas

ÚNICOS JUEGOS OFICIALES

En el plano oficial, su actividad se limita a cuatro encuentros, todos dentro de la Copa de Campeones de Concacaf. Primero, en la serie de ida y vuelta ante el Forge FC de Canadá, donde disputó los 180 minutos y fue parte de la clasificación de Chivas con un marcador global de 5-2.

Posteriormente, tuvo participación completa en los dos partidos frente al Club América: una derrota 3-0 en la ida en el Akron y una victoria 3-2 en la vuelta. Sin embargo, el equipo quedó eliminado con global de 5-3.

Oscar Whalley sumará sus primeros minutos en Liga MX ante La Franja | Imago7

REGULARIDAD EN AMISTOSOS

Donde sí ha tenido mayor continuidad es en los partidos amistosos. En ese rubro, Whalley acumula 9 encuentros disputados, con un balance de 4 victorias, 4 derrotas y 1 empate. En total, suma 701 minutos, siendo titular en 7 partidos completos y con participaciones de 66 y 5 minutos en los otros dos.

En cuanto a rendimiento defensivo, ha recibido 16 goles, lo que arroja un promedio de 1.77 por partido. Sus actuaciones han llegado ante rivales de exigencia como Club América, Cruz Azul, Santos Laguna, Atlas FC y el propio Athletic Club.

A este recorrido se suma un momento complicado: una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de actividad durante tres meses, frenando cualquier posibilidad de pelear por más minutos dentro del equipo.