Las segundas partes que fracasaron en Chivas

A lo largo de los años, los regresos de delanteros a Chivas rara vez han cumplido con las expectativas. Varias figuras que brillaron en su primera etapa con el Guadalajara no lograron replicar ese nivel en su vuelta, quedándose lejos del rendimiento que alguna vez los convirtió en referentes del equipo.

Bajo este contexto, en RÉCORD repasamos cómo les fue a algunos de los goleadores más destacados del Rebaño Sagrado en su segunda etapa, contrastando su impacto inicial con lo que ofrecieron tras regresar.

Miguel Sabah tuvo un muy mal regreso con el equipo rojiblanco | MEXSPORT

Regresos que fracasaron con el Rebaño

Miguel Sabah

Formado en la cantera rojiblanca, anotó 15 goles en su primera etapa desde el Invierno 2000. Tras pasar por equipos como Cruz Azul y Morelia, regresó para el Clausura 2013 con altas expectativas, pero su desempeño fue discreto, logrando apenas cuatro goles en dos torneos.

Ramón Ramírez

El ídolo en su primera etapa, donde ganó un título de liga y marcó 25 goles, regresó al club en 2002 tras su paso por América y Tigres. Sin embargo, en su segunda etapa, que abarcó cuatro torneos, solo pudo registrar siete anotaciones, lejos de su mejor versión.

Ramón Ramírez, en su paso por Chivas | MEXSPORT

Adolfo Bautista

El 'Bofo' fue una de las grandes figuras del equipo en su primera etapa, siendo clave en la obtención de un título y convirtiéndose en referente de la afición. Luego de salir a Jaguares de Chiapas y tener un paso irregular, volvió para el Bicentenario 2010. Aunque sus números no fueron sobresalientes con cinco goles en cuatro torneos, sí tuvo un papel importante en la histórica campaña que llevó a Chivas a disputar la final de la Copa Libertadores 2010.

Omar Bravo

El máximo goleador en la historia del club tuvo hasta tres etapas con el Guadalajara y, a diferencia de otros, logró mantener cierta regularidad en cada una. En su primer ciclo marcó 120 goles en 305 partidos; posteriormente, en la temporada 2009-2010, sumó 12 tantos en 49 encuentros, y en su última etapa agregó 29 anotaciones en 89 juegos, consolidándose como el romperredes histórico tras superar a Salvador Reyes.

Bofo Bautista es uno de los ídolos del Rebaño | MEXSPORT

Javier 'Chicharito' Hernández

El histórico atacante cerró su segunda etapa con las Chivas de forma amarga: falló un penal que pudo significar el pase a las Semifinales del Apertura 2025. El delantero surgido de la cantera rojiblanca no logró destacar durante casi dos años en el club que lo catapultó al Manchester United.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana concluyó este ciclo con 39 partidos disputados (hasta el duelo frente a Rayados), en los que registró cuatro goles y una asistencia en 1625 minutos, destacando 17 apariciones como titular.

Chicharito con Chivas l IMAGO7

Alan Pulido

El segundo ciclo de ‘Puligol’ con Guadalajara estuvo lejos de lo esperado. Su participación fue reducida: en los dos torneos que disputó apenas sumó 15 partidos, con solo nueve titularidades y un total de 781 minutos en aproximadamente un año.