Tren Maya presenta su exclusivo Tren Restaurante con platillos de alta cocina ¿Cuál es su menú?

El Tren Maya presentó los nuevos servicios de su vagón restaurante Janal, una propuesta gastronómica que busca elevar la experiencia turística a bordo mediante platillos regionales, cocina tradicional y hasta una cerveza artesanal propia. Este nuevo concepto forma parte de los servicios premium con los que el proyecto ferroviario pretende atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales durante sus recorridos por el sureste mexicano.

La bebida llamada “Tren Maya” fue elaborada en colaboración con Cervecería Ceiba y estará disponible en versiones clara y ámbar. Esta cerveza se integrará a una oferta culinaria que contempla preparaciones tradicionales como brazo de reina, panuchos y dulce de papaya, platillos representativos de la cocina yucateca que forman parte de la identidad gastronómica de la región.

El Tren Maya ofrecerá una experiencias gastronómica de comida yucateca mientras viajas / IG: @trenmaya_oficial

¿Cómo será el Tren Restaurante Janal?

El concepto Janal, palabra que significa comer en lengua maya, fue diseñado como una experiencia integral que va más allá de un servicio convencional de alimentos. La intención de las autoridades es que los pasajeros puedan conocer parte de la cultura del sureste a través de sus sabores, aromas, colores y recetas tradicionales.

De acuerdo con la administración del Tren Maya, el diseño del convoy está inspirado en la obra de Luis Barragán, único mexicano ganador del premio Pritzker. Además, el servicio contempla vajilla personalizada y una ambientación pensada para reforzar la identidad visual del proyecto.

Sin embargo, aunque la apuesta apunta a un estándar turístico de primer nivel, todavía existe incertidumbre sobre cuáles de las 34 estaciones del sistema integrarán esta ruta de manera regular.

Los viajeros podrán pedir el menú de su preferencia y hasta tomar cervezas artesanales / IG: @trenmaya_oficial

Realizan prueba operativa del vagón restaurante

La dirección general del Tren Maya llevó a cabo la prueba operativa de Janal como parte de los trabajos previos al lanzamiento oficial del servicio comercial. El ejercicio se realizó en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán y representantes del sector empresarial, con el objetivo de evaluar la atención a bordo, la logística de servicio y la propuesta gastronómica en condiciones reales de viaje.

Para la definición final del menú que se ofrecerá de manera permanente, la administración del Tren Maya analiza propuestas de especialistas en cocina regional. Durante esta primera fase de pruebas, la experiencia culinaria estuvo encabezada por el chef David Cetina, director del restaurante La Tradición, reconocido por su trabajo en la preservación de la cocina yucateca.

El Tren Maya tendrá su propia bebida que solo se venderá a los pasajeros / IG: @trenmaya_oficial

Tren Maya apuesta por servicios premium

Con esta prueba, el Tren Maya entra en una etapa clave para la planeación de sus servicios premium, pues se busca comprobar que las cocinas, los tiempos de preparación en movimiento y los esquemas de abastecimiento cumplan con los estándares requeridos para atender al turismo nacional e internacional.

La propuesta del Tren Restaurante Janal se suma a los esfuerzos por posicionar al sistema ferroviario como una experiencia turística completa, en la que el recorrido no sólo funcione como transporte, sino también como una vitrina cultural y gastronómica del sureste mexicano.

El Tren Restaurante Janal se suma a los esfuerzos por posicionar al sistema ferroviario / IG: @trenmaya_oficial

Persisten críticas y dudas sobre el proyecto

Pese al lanzamiento de nuevos servicios, el Tren Maya continúa enfrentando cuestionamientos. Cifras reveladas por la periodista Otilia Carvajal al inicio de 2026 señalan que la infraestructura hotelera vinculada al proyecto, incluidos los nodos de Tulum y Nuevo Uxmal, mantiene una actividad incipiente con niveles de ocupación que apenas alcanzan el 5%.

A la par, organizaciones como Sélvame del Tren y Greenpeace mantienen sus denuncias sobre el impacto ambiental en la selva, al señalar que persiste una demanda ciudadana por mayor transparencia en la ejecución del proyecto y en las afectaciones reales al ecosistema.