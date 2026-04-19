Ricardo Marín aplica la ley del ex y adelanta a Chivas ante Puebla
Ricardo Marín se hizo presente en el marcador para ampliar la ventaja de Chivas frente a Puebla en la Jornada 15 del Clausura 2026.
El atacante rojiblanco apareció al minuto 27 para marcar el 2-0 con un certero cabezazo, cumpliendo con la conocida “ley del ex” ante su antiguo club, donde disputó 34 partidos y anotó 9 goles durante su paso por La Franja.
Gol que encamina el partido
El tanto de Marín llegó en un momento clave del encuentro, permitiendo a Chivas tomar control del juego y acercarse a un resultado importante en la recta final del torneo.