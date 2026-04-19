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20:13 Ariel Castro hace su debut con Cruz Azul y levanta la mano como nueva promesa celeste

19:59 El Pumas más goleador en seis años: Universidad Nacional llegó a 28 anotaciones; no ocurría desde el Guard1anes 2020

19:59 Ricardo Marín aplica la ley del ex y adelanta a Chivas ante Puebla

19:53 ¿Reglamento de FIFA contradice a la Comisión de Árbitros tras polémica en el VAR de San Luis vs Pumas? Esto es lo que se sabe

19:33 Se rompe la paciencia: el grito de “¡Fuera Larcamón!” sacude al Cuauhtémoc