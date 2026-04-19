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Futbol

Ricardo Marín aplica la ley del ex y adelanta a Chivas ante Puebla

Ricardo Marín aplicando la ley del ex en el Akron | MEXSPORT
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:59 - 18 abril 2026
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El delantero mexicano marcó de cabeza el 2-0 al minuto 27, castigando a su antiguo equipo en la Jornada 15 del Clausura 2026

Ricardo Marín se hizo presente en el marcador para ampliar la ventaja de Chivas frente a Puebla en la Jornada 15 del Clausura 2026.

El atacante rojiblanco apareció al minuto 27 para marcar el 2-0 con un certero cabezazo, cumpliendo con la conocida “ley del ex” ante su antiguo club, donde disputó 34 partidos y anotó 9 goles durante su paso por La Franja.

Ricardo Marín celebrando su gol ante su exequipo | MEXSPORT

Gol que encamina el partido

El tanto de Marín llegó en un momento clave del encuentro, permitiendo a Chivas tomar control del juego y acercarse a un resultado importante en la recta final del torneo.

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