¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Puebla de la J15 de la Liga MX?

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vuelve a casa en busca de mantener el invicto y el liderato en el Clausura 2026, enfrente tendrán al Puebla que se encuentra entre los últimos lugares de la clasificación con apenas 13 unidades.

¿Cómo llegan?

El Rebaño llega después de una dolorosa goleada ante Tigres en su reciente visita al Universitario de Nuevo León, en un partido que pasó de ser parejo a una exhibición ofensiva del conjunto felino; sin embargo, no le costó el liderato.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La insistencia de Tigres rindió frutos al minuto 15, cuando el propio Brunetta apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador. Al minuto 25 encontró recompensa con un gol de Daniel Aguirre, quien prendió el balón de volea para empatar el encuentro.

Al minuto 42, Rodrigo Aguirre se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro preciso de Ángel Correa y devolverle la ventaja a los universitarios antes del descanso. Ángel Correa amplió la ventaja con un remate de cabeza que dejó sin opciones a Rangel, colocando el 3-1 y encaminando la victoria felina.

Tigres goleó Chivas en el medio de la Ida y Vuelta ante Seattle | IMAGO7

Con el control del partido, los locales no bajaron la intensidad y al minuto 80 Juan Brunetta firmó su doblete con una gran jugada individual que culminó con una definición dentro del área para el 4-1 definitivo.

Puebla vs León fue el partido en el que Villa Villa narró 15 minutos l IMAGO7

Puebla cayó ante León en el Estadio Cuauhtémoc; el único tanto llegó al minuto 71 gracias a una desconcentración defensiva que aprovechó Ismael Díaz para llevarse los tres puntos en la Jornada 14 en donde pocas fueron las ocasiones de gol.

En el 66’ Miguel Rodríguez aparecía con su casaca 99 para meterle un susto al arco poblano con un esférico que amenazaba con colarse dentro del marco. Finalmente, León anotaba en el 71’ entre la duda del arbitraje y La Fiera celebraba el tanto de Ismael Díaz.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el juego de la Jornada 15 entre las Chivas y Puebla desde el Akron; el juego se disputará este 18 de abril en punto de las 19:07hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo en vivo a través Amazon Prime Video.

Hora: 19:07

Fecha: 18 de abril

Estadio: Akron