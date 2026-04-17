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Empelotados

“Pregúntale a tu mamá” :Chicharito Hernández responde a usuario que le hizo pregunta incómoda

Chicharito Hernández celebra | CAPTURA DE VIDEO
Ramiro Pérez Vásquez 16:26 - 17 abril 2026
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El exjugador de las Chivas nuevamente acaparó lo reflectores en redes sociales

La interacción en redes sociales volvió a colocar a Javier Hernández en el centro de la conversación digital. El delantero mexicano, conocido tanto por su trayectoria futbolística como por su cercanía con los aficionados, lanzó una dinámica en sus plataformas titulada “Pregúntame lo que quieran… sin filtro / Ask me anything”, invitando a sus seguidores a cuestionarlo sin restricciones.

¿Qué sucedió? 

La iniciativa rápidamente generó miles de respuestas, con usuarios aprovechando la oportunidad para enviar desde preguntas serias hasta comentarios en tono humorístico. Entre la avalancha de mensajes, uno en particular destacó por su tono ligero: un seguidor cuestionó al futbolista sobre qué tipo de shampoo utiliza, apelando al carisma y estilo del atacante.

Lejos de ignorar el comentario, Hernández decidió responder fiel a la temática “sin filtro” que él mismo propuso. Con un toque de humor y espontaneidad, el exjugador respondió: “Pregúntale a tu mamá”, acompañado de una risa, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Chicharito Hernández en su segunda etapa con Chivas| IMAGO7

La respuesta no tardó en viralizarse, acumulando interacciones y comentarios divididos entre quienes tomaron la contestación como una broma típica del entorno digital y quienes consideraron que el tono pudo haber sido más moderado. Como suele ocurrir en redes sociales, la línea entre el humor y la polémica volvió a hacerse presente.

No es la primera vez que el exdelantero del Manchester United y del Real Madrid genera conversación fuera de las canchas. A lo largo de su carrera, “Chicharito” ha mantenido una presencia activa en redes, donde comparte tanto aspectos de su vida personal como reflexiones y dinámicas con sus fans.

Javier Hernández, exdelantero de Chivas | MEXSPORT

Este tipo de dinámicas, populares entre celebridades, buscan precisamente esa cercanía directa con la audiencia, aunque también implican el riesgo de respuestas que puedan interpretarse de distintas maneras. En este caso, el tono relajado del jugador se alineó con el espíritu de la actividad, aunque no dejó de generar debate.

El video cumplió con lo suyo

Más allá de la polémica, la publicación cumplió su objetivo principal: generar interacción masiva y mantener vigente la figura mediática del futbolista. Hernández continúa siendo uno de los deportistas mexicanos más seguidos en plataformas digitales, donde cada una de sus publicaciones suele tener alto impacto.

Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7

Así, entre bromas, críticas y apoyo, Javier Hernández volvió a demostrar que su presencia trasciende el terreno de juego, consolidándose como un personaje influyente en la conversación pública, donde cada palabra puede convertirse en tendencia.

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