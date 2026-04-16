Clarence Seedorf se une a FOX y será compañero de Chicharito en el Mundial 2026

Fox Sports hizo oficial el regreso de Clarence Seedorf como parte de su equipo de analistas para la Copa del Mundo 2026, donde compartirá pantalla con Javier Hernández, el “Chicharito”.

La presencia del histórico mediocampista neerlandés no solo refuerza el panel de la cadena, sino que genera expectativa por la dupla que formará junto al máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana.

Una dupla con experiencia y personalidad

Seedorf, multicampeón en Europa y uno de los jugadores más respetados de su generación, aportará análisis táctico y visión global del futbol, mientras que Chicharito ofrecerá una perspectiva más cercana al entorno del futbol mexicano y a la actualidad de la selección.

Esta combinación promete generar debates interesantes, lecturas distintas del juego y un estilo dinámico en cada transmisión.

Clarence Seedorf, timonel del Milan | AP

Reencuentro con FOX tras Rusia 2018

El neerlandés ya había formado parte de FOX durante la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, donde destacó por su claridad al analizar partidos y su capacidad para explicar el juego de manera sencilla.

Ahora, vuelve para una edición histórica del Mundial, que contará con más selecciones y un formato inédito, lo que eleva aún más la importancia de la cobertura mediática.

Clarence Seedorf mientras dirigía un partido | EFE

Un panel de estrellas para un Mundial histórico

Además de Seedorf y Chicharito, el equipo de FOX contará con figuras de talla internacional como Zlatan Ibrahimović, lo que convierte a la cadena en una de las más atractivas en cuanto a análisis y entretenimiento.

Con este movimiento, FOX apuesta fuerte por ofrecer una cobertura de primer nivel, en un Mundial que no solo se jugará en la cancha, sino también en la conversación mediática, donde nombres como Seedorf, Zlatan y Chicharito serán protagonistas.