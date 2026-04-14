¿Quién fue el último mexicano que jugó Semifinales de UEFA Champions League?

Atlético de Madrid eliminó en Cuartos de Final de UEFA Champions League al Barcelona en un partido que los Colchoneros sufrieron hasta el final, pero su defensa logró sellarles el pase.

La victoria de los rojiblancos puso a Obed Vargas como el segundo mexicano en tiempos modernos que va a jugar una Semifinal para seguir compitiendo por la Orejona.

El último jugador mexicano que clasificó a una antasala de Final

Javier Hernández con el Real Madrid l AP

La historia se remonta a la temporada 2014-2025, cuando Javier 'Chicharito' Hernández logró enfrentar una instancia de Semifinal militando en el Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo.

El rival de los merengues en esa oportunidad fue la Juventus de Turín, etapa donde los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron eliminados por los bianconeri.

Desde ese momento tuvieron que pasar 12 años para que un representante azteca clasificara a ese peldaño antes de disputar el encuentro principal por la Orejona.

Próximo rival del Atlético de Madrid

Atlético de Madrid celebra el pase a Semifinales l AP