¡No llegó el milagro! Barcelona venció a Atlético de Madrid, pero quedó eliminado de Champions League

Otra campaña de fracaso para Hansi Flick en Europa. El técnico alemán una vez más falló en el objetivo de guiar a Barcelona a la obtención de Champions League y quedó en Cuartos de Final ante Atlético de Madrid. Con ello, los Colchoneros eliminaron una vez más a los culés, luego de hacerlo hace algunas semanas en las Semifinales de Copa del Rey.

Después de una primera intervención de Juan Musso a los pocos segundos de iniciado el partido, Lamine Yamal ilusionó a los blaugranas, tras aprovechar un error de la defensa rojiblanca a los cuatro minutos en el Estadio Metropolitano. Mientras que al 24', tras una gran asistencia de Dani Olmo, Ferran Torres -quien dio el pase del primer gol- puso el 0-2 que empató el global de manera parcial.

Lamine Yamal contra Musso en el partido de Barcelona contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

Pero tras una falla clara de Fermín López, quien además se llevó un fuerte golpe al 26', Atlético aprovechó una desatención defensiva y Ademola Lookman acortó distancias al 31' en un contragolpe. Aunque para la segunda mitad Ferran permitió a los blaugranas soñar nuevamente, con una gran definición tras un rebote al minuto 55, el tanto no subió al marcador porque en la revisión en el VAR se vio al atacante adelantado al momento del disparo de Gavi.

A partir de ese momento, los blaugranas vinieron a menos. En la desesperación por marcar el gol que empatara la serie de nuevo, el Barça perdió su esencia, con pelotazos a tierra de nadie, centros con poca ventaja y un Lamine aferrado a hacerla individual, a pesar de que en ningún momento quedó en libertad de encarar mano a mano, siempre con más de un defensivo en la marca.

Otra expulsión acabó con las esperanzas de Barcelona

El momento determinante llegó al minuto 80, cuando Eric García recibió la tarjeta roja por cortar el avance de Alexander Sørloth. Inicialmente el silbante del partido sancionó la acción como amarilla, pero el abanderado marcó fuera de lugar. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se encontró que el atacante noruego estaba habilitado y, al ser una acción manifiesta de gol, el defensa culé se fue expulsado.

La expulsión de Eric García en el partido de Atlético de Madrid contra Barcelona en Champions League | AP

Ya con uno menos, para Barcelona fue imposible lograr la remontada. Aunque mantuvo la posesión, careció de ideas y de claridad en sus incursiones al ataque. Los centros que llegaron al área fuero fácilmente despejados por Musso y el único en el cual el arquero de Atlético no pudo intervenir, Ronald Araujo lo mandó muy por encima del arco rival, pese a tener tiempo para dirigir mejor su remate.

¿Cuándo y contra quién jugará Atlético las Semifinales de Champions League?

El equipo rojiblanco ahora se medirá al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting Lisboa. Por ahora, los Gunners tienen la ventaja en el marcador, tras imponerse 0-1 en su visita a Portugal la semana pasada; avance quien avance, a los Colchoneros les tocará cerrar de visitante la eliminatoria, por lo que será clave el partido de ida en el Estadio Metropolitano.

ATLÉTICO DE MADRID VS BARCELONA | AP